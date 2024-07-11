Зеленський проводить зустрічі під час саміту НАТО у Вашингтоні: деталі
Президент України Володимир Зеленський 11 липня у Вашингтоні зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та очільником Білого Дому Джо Байденом
Зустріч з Ердоганом
Про це повідомляє агенство Anadolu.
Президенти обговорили хід війни між Україною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.
Ердоган заявив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб війна закінчилася справедливим миром, і було розпочато зусилля щодо пожвавлення Чорноморської зернової ініціативи.
Ердоган додав, що Туреччина готова до будь-яких ініціатив, щоб створити основу для миру.
За словами Зеленського, Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення людей додому.
"Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля. Я запевнив Президента Ердогана, що наша команда продовжуватиме цю роботу", - написав він.
Президент додав, що Україна готується провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру.
Зустріч з Байденом
Офіс президента також опублікував відео початку зустрічі Зеленського та президента США Джо Байдена. Керівник Білого дому оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $225 млн. Президент України заявив, що будуть обговорені питання оборони і що потрібні швидкі рішення, щоб зняти обмеження для Сил оборони України.
"Нам потрібно завершити цю війну якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року", - сказав Зеленський. Байден відповів: "Ми будемо з вами і крапка".
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