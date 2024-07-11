Зеленський проводить зустрічі під час саміту НАТО у Вашингтоні: деталі

Зустріч з Ердоганом

Про це повідомляє агенство Anadolu.

Президенти обговорили хід війни між Україною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.

Ердоган заявив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб війна закінчилася справедливим миром, і було розпочато зусилля щодо пожвавлення Чорноморської зернової ініціативи.

Ердоган додав, що Туреччина готова до будь-яких ініціатив, щоб створити основу для миру.

За словами Зеленського, Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення людей додому.

"Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля. Я запевнив Президента Ердогана, що наша команда продовжуватиме цю роботу", - написав він.

Президент додав, що Україна готується провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру.

Зустріч з Байденом

Офіс президента також опублікував відео початку зустрічі Зеленського та президента США Джо Байдена. Керівник Білого дому оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $225 млн. Президент України заявив, що будуть обговорені питання оборони і що потрібні швидкі рішення, щоб зняти обмеження для Сил оборони України.

"Нам потрібно завершити цю війну якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року", - сказав Зеленський. Байден відповів: "Ми будемо з вами і крапка".