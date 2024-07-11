Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

"Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Це буде восьмий пакет, який я затвердив відтоді, як ми підписали законопроєкт про національну безпеку", - заявив Байден.

Водночас американський лідер не розкрив деталі пакета, однак зазначив, що пізніше їх оголосить Пентагон.

Проте Байден підкреслив, що Штати й НАТО співпрацюють для гарантії, що українські пілоти влітку 2024 року літатимуть на винищувачах F-16, та з метою показати світові, що "ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому".