Зеленський підписав законопроєкт щодо посилення безпеки у школах
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти, який посилює безпеку у школах та створює чіткі правила для захисту учнів і педагогів
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Документ №11543 зобов’язує засновників і керівників шкіл вживати комплекс заходів для недопущення або припинення загроз учасникам освітнього процесу:
- У школах встановлять чіткі правила перебування на території та в приміщеннях, щоб гарантувати безпеку всіх учасників освітнього процесу. Кожен заклад самостійно затверджуватиме власні правила доступу;
- Заклади освіти мають облаштувати територію огорожею або чітко позначити її межі, а також встановити тривожні кнопки у будівлях. Це дозволить у разі загрози миттєво викликати поліцію та підвищить загальний рівень безпеки.
Закон також визначає категорії осіб, яким заборонено доступ до школи через потенційну небезпеку. Серед них:
- особи в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
- ті, хто має при собі небезпечні предмети чи речовини;
- відвідувачі з тваринами, окрім собак-поводирів, що супроводжують людей з інвалідністю.
Крім того, керівники мають забезпечувати проведення профілактичної роботи з учнями, спрямованої на запобігання правопорушенням. Закон формує системний підхід до охорони шкільного простору, збереження матеріальної бази та створення рівних і безпечних умов для навчання дітей по всій країні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.46 Купівля 41.46Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе