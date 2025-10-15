Зеленський підписав законопроєкт щодо посилення безпеки у школах

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Документ №11543 зобов’язує засновників і керівників шкіл вживати комплекс заходів для недопущення або припинення загроз учасникам освітнього процесу:

У школах встановлять чіткі правила перебування на території та в приміщеннях, щоб гарантувати безпеку всіх учасників освітнього процесу. Кожен заклад самостійно затверджуватиме власні правила доступу;

Заклади освіти мають облаштувати територію огорожею або чітко позначити її межі, а також встановити тривожні кнопки у будівлях. Це дозволить у разі загрози миттєво викликати поліцію та підвищить загальний рівень безпеки.

Закон також визначає категорії осіб, яким заборонено доступ до школи через потенційну небезпеку. Серед них:

особи в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

ті, хто має при собі небезпечні предмети чи речовини;

відвідувачі з тваринами, окрім собак-поводирів, що супроводжують людей з інвалідністю.

Крім того, керівники мають забезпечувати проведення профілактичної роботи з учнями, спрямованої на запобігання правопорушенням. Закон формує системний підхід до охорони шкільного простору, збереження матеріальної бази та створення рівних і безпечних умов для навчання дітей по всій країні.