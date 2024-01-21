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Головна Суспільство Зеленський про корупцію в Україні: "Треба боротися, навіть у дрібницях"

Зеленський про корупцію в Україні: "Треба боротися, навіть у дрібницях"

21 січня, 2024 неділя
13:12
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що питання корупції в Україні досі залишається дуже чутливим і викликає багато емоцій у суспільства. Водночас він заявив, що боротьба з корупційними проблемами триває

Про це він сказав у інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

"Думаю, питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Адже, коли ви боретеся за своє європейське життя, за майбутнє і свою незалежність, ви не можете створювати такі маленькі, знаєте, корупційні проблеми. Тому все дуже чутливе, все: скрізь вогонь. Ставлення людей буквально до всього дуже емоційне", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що не можна припускатися корупційних помилок, однак, якщо вони є, треба з ними боротися, "навіть у дрібницях".

На запитання про те, чи є нині корупційні помилки в Україні, президент відповів: "Звичайно". Так само він відповів на запитання, чи бореться Україна з цими проблемами.

"Ми повинні боротися. Навіть якщо ви чуєте, що є якісь маленькі проблеми, як в інших або у вашій країні, ви думаєте, що хтось із цим впорається. Ні, ви не можете", - сказав Зеленський і відповів, що Україні це під силу.

  • Ще у серпні 2023 року Володимир Зеленський заявив, що виступить із законодавчою ініціативою щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду.

Україна
корупція в Україні
Володимир Зеленський
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