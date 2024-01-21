Зеленський про корупцію в Україні: "Треба боротися, навіть у дрібницях"
Президент Володимир Зеленський зазначив, що питання корупції в Україні досі залишається дуже чутливим і викликає багато емоцій у суспільства. Водночас він заявив, що боротьба з корупційними проблемами триває
Про це він сказав у інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.
"Думаю, питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Адже, коли ви боретеся за своє європейське життя, за майбутнє і свою незалежність, ви не можете створювати такі маленькі, знаєте, корупційні проблеми. Тому все дуже чутливе, все: скрізь вогонь. Ставлення людей буквально до всього дуже емоційне", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що не можна припускатися корупційних помилок, однак, якщо вони є, треба з ними боротися, "навіть у дрібницях".
На запитання про те, чи є нині корупційні помилки в Україні, президент відповів: "Звичайно". Так само він відповів на запитання, чи бореться Україна з цими проблемами.
"Ми повинні боротися. Навіть якщо ви чуєте, що є якісь маленькі проблеми, як в інших або у вашій країні, ви думаєте, що хтось із цим впорається. Ні, ви не можете", - сказав Зеленський і відповів, що Україні це під силу.
- Ще у серпні 2023 року Володимир Зеленський заявив, що виступить із законодавчою ініціативою щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду.
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