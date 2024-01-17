Зеленський провів Ставку, відреагував на стеження за журналістами та розповів про наради з силовиками
У середу, 17 січня, президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про стеження за українськими журналістами
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні до українців.
"Провів Ставку. Оперативний рівень – ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі. Різні напрямки. Схід. Південь. Також північ – протидія диверсійним групам, укріплення кордону. Був і стратегічний рівень обговорення – наші дії цього року. І не тільки оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи. Щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога. Щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими", - йдеться у зверненні.
За словами президента України, сьогодні він також провів окрему нараду з міністром оборони.
"Готуємо більше сили для нашої держави. Нарада з правоохоронцями. Зокрема, був на нараді голова Служби безпеки України. Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати", - сказав Володимир Зеленський.
Окремо президент відреагував на стеження за українськими журналістами.
"Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", - наголосив президент Зеленський.
- 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами "ухилянт" і "зрадник".
- 16 січня в мережу злили відео, на якому працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх.
- 17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.86 Купівля 37.86Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.24Продаж 42.3
- Актуальне
- Важливе