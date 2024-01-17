Зеленський провів Ставку, відреагував на стеження за журналістами та розповів про наради з силовиками

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні до українців.

"Провів Ставку. Оперативний рівень – ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі. Різні напрямки. Схід. Південь. Також північ – протидія диверсійним групам, укріплення кордону. Був і стратегічний рівень обговорення – наші дії цього року. І не тільки оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи. Щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога. Щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими", - йдеться у зверненні.

За словами президента України, сьогодні він також провів окрему нараду з міністром оборони.

"Готуємо більше сили для нашої держави. Нарада з правоохоронцями. Зокрема, був на нараді голова Служби безпеки України. Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати", - сказав Володимир Зеленський.

Окремо президент відреагував на стеження за українськими журналістами.

"Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", - наголосив президент Зеленський.