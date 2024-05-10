Зеленський зустрівся з представниками ПЦУ й УГКЦ: обговорили духовну підтримку фронту

Про це повідомив Офіс президента.

"Щодня ми живемо, боремось, перемагаємо і втрачаємо. Тому хотів би вас привітати з днем, на який чекають українці і який містить дуже теплий момент. І таких моментів у житті, на жаль, не так багато. Великдень по-різному, але святкують на фронті, у містах, уздовж кордонів", – наголосив Зеленський.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній зазначив, перемогти росіян можна лише в єдності, коли кожен працює на своєму місці і робить внесок у спільну справу.

"Ми хочемо, щоб в Україні запанував справедливий мир, але це можливо тільки тоді, коли ми здолаємо ворога. Ми, як церкви, не тільки молимося. Наш священний обовʼязок – це справді молитися, духовно підтримувати. Але ми займаємося ще й соціальним служінням", – додав він.

Водночас очільник УГКЦ Святослав наголосив, ще до ухвалення закону про капеланство церкви з 2014 року підтримують військових ЗСУ. Він також підкреслив, українська церква історично нищилася там, де колонізатори РФ захоплювали наші землі.

"Сьогодні на окупованих територіях офіційно ліквідована УГКЦ, наші священники ув’язнені, відбуваються страшні переслідування, набагато гірші за сталінські часи, бо інструменти контролю над людьми зараз значно ефективніші", – зауважив глава УГКЦ Святослав.

Зазначено, що на зустрічі також були обговорені питання просування Української формули миру серед представників релігійної спільноти, розширення роботи капеланів, а також методи боротьби з російськими наративами.