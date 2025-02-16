Жовтий рівень небезпеки: ДСНС попередила українців про ожеледицю 17 лютого
У понеділок, 17 лютого, на всіх дорогах України очікується ожеледиця. Громадян закликають бути обережнішими
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Фахівці звертають увагу, що ситуація на дорогах через ожеледицю набуде жовтого рівня небезпеки.
Зазначається, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та підвищити ризик травм для пішоходів.
"Будьте обережні та уважні! Ваша безпека — на першому місці!", - наголосили у ДСНС
- За даними синоптикині Наталки Діденко, новий тиждень в Україні почнеться з холодної погоди, проте без опадів. А потепління очікується вже з наступного понеділка.
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