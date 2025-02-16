Жовтий рівень небезпеки: ДСНС попередила українців про ожеледицю 17 лютого

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Фахівці звертають увагу, що ситуація на дорогах через ожеледицю набуде жовтого рівня небезпеки.

Зазначається, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та підвищити ризик травм для пішоходів.

"Будьте обережні та уважні! Ваша безпека — на першому місці!", - наголосили у ДСНС