Коли в Україну прийде потепління: прогноз від Наталки Діденко
Новий тиждень в Україні почнеться з холодної погоди, проте без опадів. Потепління очікується вже з наступного понеділка
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Уночі 17 лютого в Україні очікується температура повітря на рівні -12...-17 °C, а вдень -2...-7 °C.
На півдні буде трохи тепліше - на 2-5 градусів вище.
По всій країні у понеділок буде переважно сухо. Лише на Полтавщині, Сумщині та Харківщині можливий невеликий сніг.
Погода у столиці
У Києві завтра день мине також без опадів. Вночі температура повітря опуститься до -12 °C, вдень становитиме -2...-4 °C.
Синоптикиня попереджає, що на дорогах столиці буде слизько.
За попередніми даними, потепління в Україні очікується після 24 лютого.
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