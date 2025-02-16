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Головна Суспільство Коли в Україну прийде потепління: прогноз від Наталки Діденко

Коли в Україну прийде потепління: прогноз від Наталки Діденко

Світлана Кравченко
16 лютого, 2025 неділя
14:18
Суспільство зима_кіт

Новий тиждень в Україні почнеться з холодної погоди, проте без опадів. Потепління очікується вже з наступного понеділка

Зміст

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Уночі 17 лютого в Україні очікується температура повітря на рівні -12...-17 °C, а вдень -2...-7 °C. 

На півдні буде трохи тепліше - на 2-5 градусів вище.

По всій країні у понеділок буде переважно сухо. Лише на Полтавщині, Сумщині та Харківщині можливий невеликий сніг.

Погода у столиці

У Києві завтра день мине також без опадів. Вночі температура повітря опуститься до -12 °C, вдень становитиме -2...-4 °C. 

Синоптикиня попереджає, що на дорогах столиці буде слизько.

За попередніми даними, потепління в Україні очікується після 24 лютого. 

 

Теги:
Новини
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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