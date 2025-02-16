Коли в Україну прийде потепління: прогноз від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



Уночі 17 лютого в Україні очікується температура повітря на рівні -12...-17 °C, а вдень -2...-7 °C.



На півдні буде трохи тепліше - на 2-5 градусів вище.

По всій країні у понеділок буде переважно сухо. Лише на Полтавщині, Сумщині та Харківщині можливий невеликий сніг.

Погода у столиці

У Києві завтра день мине також без опадів. Вночі температура повітря опуститься до -12 °C, вдень становитиме -2...-4 °C.

Синоптикиня попереджає, що на дорогах столиці буде слизько.

За попередніми даними, потепління в Україні очікується після 24 лютого.