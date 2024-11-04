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Журналіст та експолонений Фомічов закликав владу надати для цивільних полонених відстрочку від мобілізації

Світлана Кравченко
4 листопада, 2024 понедiлок
12:51
Суспільство Володимир Фомічов

Український журналіст та колишній полонений Володимир Фомічов звернувся до вищого військово-політичного керівництва із закликом надати цивільним, які пережили російський полон, право на відстрочку від мобілізації

Зміст

Про це він написав у дописі на Facebook.

Володимир розповів, що цього року вже кілька разів намагався мобілізуватися до ЗСУ, зокрема через рекрутинг. Проте, за словами чоловіка, під час спецперевірки Служби безпеки України, яка відбувалася у процесі його працевлаштування, він отримував відмову.

Фомічов вважає, що це може бути пов’язано із його перебуванням у російському полоні, оскільки СБУ бачить в цьому "ризики, потенційні контакти з окупованими територіями". 

Він також зазначив, що колишні цивільні полонені не мають відстрочки від мобілізації, яку мають колишні військовополонені. Крім того, через спецперевірку СБУ колишні цивільні полонені ризикують потрапити на таку посаду у війську, яка може призвести до повторного потрапляння в полон.

З огляду на це журналіст звернувся до президента України Володимира Зеленського, а також керівника Офісу президента, омбудсмена, міністра оборони, спікера парламенту та начальника Генштабу ЗСУ з проханням надати відстрочку для звільнених з полону цивільних.

"Військових, які пройшли полон, мобілізують тільки за їхнім бажанням. Цивільні, які пережили всі ці жахіття, не мають такої можливості. Військові зробили для нашої країни набагато більше, ніж ми. Однак ми були в тих самих вʼязницях, тих самих камерах, нас так само боляче били та катували - це все відбувалося через нашу громадянську позицію, через наш вибір на користь України, свободи та демократії", - написав у зверненні Володимир Фомічов.

За словами журналіста, він розуміє, що надання відстрочки від мобілізації для цивільних полонених може бути нешвидким, проте просить, аби цивільні полонені внаслідок мобілізації могли служити тільки в тилових підрозділах або на небойових посадах, позаяк "другий полон для нас буде повільною, але остаточною смертю в муках та забутті".

  • 23 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12133, який пропонує надати відстрочку від мобілізації для тих, хто перебував у російському полоні як цивільна людина.

Теги:
Новини
Україна
журналісти
мобілізація
полонені
Війна з Росією
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