Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ

Про це він розповів у відеозверненні.

"Мені Вінницьке ТЦК зробило пропозицію, від якої складно відмовитися", – сказав журналіст.

Бігус вступив до лав добровольців ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення РФ та відслужив 2 роки й зміг звільнитися. Він нагадав, що МВС ще не надало йому статусу учасника бойових дій.

"Після звільнення я був абсолютно переконаний, що мене мобілізують через кілька місяців і ставився до цивільного життя як до позапланової відпустки, наповнюючи її воєнними задачами, наскільки це було можливо, періодично дивуючись, чому ця відпустка затягнулася. Ось і мобілізували. Броні у мене ніколи не було", – розповів Бігус.

На початку повномасштабної війни автор Bihus Info став добровольцем: під час служби він був оператором БПЛА, корегував артилерію зокрема. Бігус звільнився з лав оборонців Патрульної поліції наприкінці 2023 року.