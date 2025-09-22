Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ
Журналіст та автор каналу в YouTube Bihus Info Денис Бігус оголосив, що його мобілізували до лав Збройних сил України
Про це він розповів у відеозверненні.
"Мені Вінницьке ТЦК зробило пропозицію, від якої складно відмовитися", – сказав журналіст.
Бігус вступив до лав добровольців ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення РФ та відслужив 2 роки й зміг звільнитися. Він нагадав, що МВС ще не надало йому статусу учасника бойових дій.
"Після звільнення я був абсолютно переконаний, що мене мобілізують через кілька місяців і ставився до цивільного життя як до позапланової відпустки, наповнюючи її воєнними задачами, наскільки це було можливо, періодично дивуючись, чому ця відпустка затягнулася. Ось і мобілізували. Броні у мене ніколи не було", – розповів Бігус.
На початку повномасштабної війни автор Bihus Info став добровольцем: під час служби він був оператором БПЛА, корегував артилерію зокрема. Бігус звільнився з лав оборонців Патрульної поліції наприкінці 2023 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.29Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе