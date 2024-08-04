"Зірвали плани агресора": Сирський привітав Повітряні сили із професійним святом
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський привітав військовослужбовців та працівників Повітряних сил із професійним святом
Про це він написав у Telegram.
Зокрема він пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни були впевнені, що першими ракетними ударами повністю знищили українські повітряні сили.
"Але захисники українського неба, дали загарбникам могутній бій. Воїни протиповітряної оборони з першого дня повномаштабної збройної агресії ефективно відбивали ракетні атаки. Своїми самовідданими професійними діями зірвали плани агресора. Військовослужбовці Повітряних сил стали справжніми народними героями. Не дарма нещодавно один з центральних проспектів Києва був перейменовано на честь Повітряних сил", - написав Сирський.
Головком зауважив, що українські Повітряні сили реформуються і вдосконалюються просто у горнилі війни. Зокрема воїни проходять стажування та обмін досвідом у кращих спеціалістів збройних сил країн НАТО та вражають союзників і партнерів своїм досвідом і швидкістю, з якою освоюють новітні зразки західної військової техніки.
"Щиро дякую ветеранам Повітряних сил, які у перші години повномасштабної збройної агресії повернулися до лав Збройних Сил України і стали на захист українського неба. Схиляю голову у скорботі за кожним українським захисником і захисницею, які назавжди залишилися в українському небі... Вічна пам’ять і вічна слава Героям українського неба!" - додав головнокомандувач.
Сирський подякував воїнам та працівникам Повітряних сил за хоробрість, стійкість, жертовність в ім’я українського народу і особливо тим, "хто щоденно готує для російських окупантів нові сюрпризи - утилізовуючи російські літаки та ракети".
- У неділю, 4 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних Сил України — важливе свято, яке підкреслює значення військової авіації для безпеки та оборони країни
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