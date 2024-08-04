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День захисників українського неба: важливе свято 4 серпня

Крістіна Слончак
4 серпня, 2024 неділя
07:00
Суспільство День Повітряних Сил Збройних Сил України 2024

У неділю, 4 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних сил України — важливе свято, яке підкреслює значення військової авіації для безпеки та оборони країни

Зміст

Це свято започаткували відповідно до Указу Президента № 579/2007 "Про День Повітряних Сил Збройних Сил України". Із 2007 року українці щорічно відзначають День Повітряних Сил в першу неділю серпня, тому у 2024 році цей день припав на 4 серпня.

Історія свята

Із урахуванням міжнародного досвіду реформування збройних сил, два десятиліття тому в Україні розпочався перехід на нову тривидову структуру Збройних Сил. Так, Збройні Сили почали поділятись на три основні компоненти: Сухопутні війська, Військово-Морські Сили та Повітряні Сили. Про це розповідають у матеріалі Міноборони.

У 2004 році, внаслідок об'єднання Військ протиповітряної оборони та Військово-повітряних сил, було створено Повітряні Сили України. Це злиття призвело до скасування святкування Дня Військ протиповітряної оборони і встановлення нового свята – Дня Повітряних Сил Збройних Сил України, яке відзначає оновлену структуру та сучасний статус авіації в країні. На підставі Указу № 579/2007, попередній Указ від 2 липня 1997 року № 602, що засновував День Військ протиповітряної оборони, втратив чинність.

У Повітряних Силах було сформовано нові командування та управління, реформовано понад 300 військових частин. А з грудня 2004 року командування Повітряних Сил Збройних Сил України взяло на себе управління черговими силами протиповітряної оборони країни.

Тож, День Повітряних Сил ЗСУ став нагодою відзначити важливу роль авіації у збереженні незалежності та суверенітету держави.

Повітряні Сили ЗСУ

Озброєння та структура Повітряних Сил України

Повітряні Сили України мають багатогранну структуру, до якої входить командування, повітряні командування, Харківський національний університет Повітряних Сил, а також різні військові частини та установи прямого підпорядкування.

Вони складаються із численних родів авіації (бомбардувальна, штурмова та інші), а також спеціалізовані війська: зенітні ракетні та радіотехнічні частини. Крім того, до їх складу входять підрозділи спеціального призначення, які займаються розвідкою, інженерними роботами, захистом від радіації, хімічних та бактеріологічних загроз, забезпеченням зв'язку, управлінськими системами, радіоелектронною боротьбою, метеорологічним забезпеченням, а також матеріально-технічним і медичним забезпеченням.

У підпорядкуванні Повітряних Сил різноманітні літаки та вертольоти, серед яких є бойові і транспортні одиниці. Основні бойові літаки включають МіГ-29, Су-27, Су-25, Су-24М, Су-24МР, Л-39, а також транспортні літаки Іл-76МД, Ан-26, Ан-24, Ан-30 і Ту-134.

Серед вертольотів присутні Мі-8 і Мі-2. В арсеналі також сучасні безпілотні літальні апарати, такі як Ту-141, відомий як "Стриж" та Ту-143"Рейс", а також новітні безпілотні авіакомплекси Bayraktar та ACS-3.

Зенітні ракетні комплекси, які знаходяться на озброєнні Повітряних Сил, включають різні системи С-300, С-125-2Д1 та Бук-М1. Радіотехнічні війська, окрім традиційних радянських зразків, використовують і сучасні українські системи, такі як РЛС 36Д6М, 79КБ, П-18МА, ПРВ-16МА та П-18 під назвою "Малахіт".

Значення свята та традиції відзначення

День Повітряних Сил ЗСУ набуває особливого значення у контексті тривалої війни, розв’язаної РФ проти України. В умовах повномасштабного вторгнення, яке триває вже два роки, роль Повітряних Сил стала критично важливою для захисту суверенітету і територіальної цілісності країни. Це свято є не лише даниною поваги до героїзму і відваги захисників неба, але й символом незламності нації та її зусиль у боротьбі за незалежність.

Сьогодні, як ніколи, важливо усвідомлювати значення роботи Повітряних Сил, які здійснюють захист повітряного простору, протистоять ворожим атакам і забезпечують важливу підтримку на фронті. З кожним роком і з кожним успішно виконаним завданням, Повітряні Сили демонструють свою готовність до боротьби. Це свято служить нагадуванням про безстрашність і відданість тих, хто щодня ризикує життям заради миру і безпеки своєї Батьківщини.

Зазвичай свято супроводжується урочистими заходами, такими як церемонії вручення нагород, виступи військових оркестрів і показові польоти. Звісно, в умовах війни більшість таких заходів неможливо організувати. Однак, кожен українець може привітати причетних до цієї благородної справи та висловити свою глибоку вдячність за таку важку, але водночас надзвичайно важливу працю.

У цей день важливо вшановувати всіх, хто служить у Повітряних Силах, а також ветеранів, які внесли значний вклад в обороноздатність нашої країни.

Додаткові завдання Повітряних Сил

Повітряні Сили ЗСУ забезпечують не лише захист від повітряних загроз, але й виконують важливі завдання в гуманітарних місіях, таких як евакуація постраждалих у зонах катастроф і забезпечення підтримки миротворчих операцій. В сучасних умовах, роль авіації стає ще більш критичною, адже вона є основою для швидкого реагування та оперативного управління ситуацією.

Таким чином, День Повітряних Сил є не лише святом, а й важливим нагадуванням про ту відповідальність і важливу місію, яку виконують ці професіонали. Це день для вшанування їхньої відваги, героїзму, а також для підвищення усвідомлення значення авіації в сучасному світі.

Теги:
Новини
військові
ЗСУ
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