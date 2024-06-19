ЗМІ написали, що Шабуніну готують підозру через неявку на військову службу: очільник ЦПК відреагував
Українські правоохоронні органи готують підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну в систематичній неявці на військову службу й незаконному використанні автомобіля, який волонтери придбали для потреб ЗСУ
Про це розповіло джерело в правоохоронних органах Інтерфакс-Україна.
"Найближчим часом громадському активісту й голові правління ГО "Центр протидії корупції" готують підозру в скоєнні щонайменше двох злочинів", - зазначив співрозмовник.
Він вказав, що Шабуніну можуть повідомити про підозру в систематичній неявці військовослужбовця на службу, а також через незаконне використання фігурантом транспорту, придбаного волонтерами для Збройних сил України.
Реакція Шабуніна
"За даними медіа, мені готують підозру за неявку на військову службу. Повторюю для Татарова і ко. Я добровільно мобілізувався в Києві в перші дні широкомасштабного вторгнення (25.02.2022). Для обдарованих в ОП – окрім добровільної мобілізації у мене з першого дня служби є законні підстави для демобілізації, якими я не користуюся", - написав Шабунін у Facebook.
Водночас він прокоментував звинувачення у використанні автівки для потреб ЗСУ.
"Мене звинуватять у тому, що я не передав у військову частину авто від благодійного фонду, надане особисто мені як військовослужбовцю. Шановні діячі з ОП, я і не мав цього робити. Є дві форми передачі авто: для військової частини (авто ставлять на чорні номери) і військовому особисто (лишається на іноземних номерах) (п. 3-3 ст. 15 ЗУ "Про гуманітарну допомогу"). Саме тому ви бачите навколо так багато корчів (в моєму випадку авто – 20 років!) на іноземних номерах", - розповів глава ЦПК.
Шабунін у березні 2024 року повідомляв, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальні провадження, серед них за "ухилення від військової служби" і за "підроблення мною документів від НАЗК".
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