ЗМІ написали, що Шабуніну готують підозру через неявку на військову службу: очільник ЦПК відреагував

Про це розповіло джерело в правоохоронних органах Інтерфакс-Україна.

"Найближчим часом громадському активісту й голові правління ГО "Центр протидії корупції" готують підозру в скоєнні щонайменше двох злочинів", - зазначив співрозмовник.

Він вказав, що Шабуніну можуть повідомити про підозру в систематичній неявці військовослужбовця на службу, а також через незаконне використання фігурантом транспорту, придбаного волонтерами для Збройних сил України.

Реакція Шабуніна

"За даними медіа, мені готують підозру за неявку на військову службу. Повторюю для Татарова і ко. Я добровільно мобілізувався в Києві в перші дні широкомасштабного вторгнення (25.02.2022). Для обдарованих в ОП – окрім добровільної мобілізації у мене з першого дня служби є законні підстави для демобілізації, якими я не користуюся", - написав Шабунін у Facebook.

Водночас він прокоментував звинувачення у використанні автівки для потреб ЗСУ.

"Мене звинуватять у тому, що я не передав у військову частину авто від благодійного фонду, надане особисто мені як військовослужбовцю. Шановні діячі з ОП, я і не мав цього робити. Є дві форми передачі авто: для військової частини (авто ставлять на чорні номери) і військовому особисто (лишається на іноземних номерах) (п. 3-3 ст. 15 ЗУ "Про гуманітарну допомогу"). Саме тому ви бачите навколо так багато корчів (в моєму випадку авто – 20 років!) на іноземних номерах", - розповів глава ЦПК.

Шабунін у березні 2024 року повідомляв, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальні провадження, серед них за "ухилення від військової служби" і за "підроблення мною документів від НАЗК".