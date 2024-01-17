"ЗСУ готуються йти з Харкова": добірка російських фейків за 16 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Спікер держдуми РФ В. Володін заявив: "Початок "СВО" зупинив третю світову війну".

Фейк: Ворожий TG-канал "Шейх Тамир" написав: "Приват почав відбирати гроші у вкладників. Знімайте гроші з цієї шарашки, вона може звалитися".

Дезінформація: Російський TG-канал "Царьград ТВ" написав: "Схоже, ЗСУ готуються йти з Харкова. Принаймні на те є явні натяки. З Харкова до Києва потягнулися колони дорогих іномарок. Багаті харків'яни тікають. ...ЗСУ або самі здадуть Харків, або незабаром зазнають там поразки й місто займе російська армія".