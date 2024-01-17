"ЗСУ готуються йти з Харкова": добірка російських фейків за 16 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 16 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Спікер держдуми РФ В. Володін заявив: "Початок "СВО" зупинив третю світову війну".
Фейк: Ворожий TG-канал "Шейх Тамир" написав: "Приват почав відбирати гроші у вкладників. Знімайте гроші з цієї шарашки, вона може звалитися".
Дезінформація: Російський TG-канал "Царьград ТВ" написав: "Схоже, ЗСУ готуються йти з Харкова. Принаймні на те є явні натяки. З Харкова до Києва потягнулися колони дорогих іномарок. Багаті харків'яни тікають. ...ЗСУ або самі здадуть Харків, або незабаром зазнають там поразки й місто займе російська армія".
- 16 січня російська пропаганда розповсюджувала фейкове відео, на якому невідома особа буцімто стріляє у працівника ТЦК під час вручення повістки.
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