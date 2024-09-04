"Звичайно, його треба звільняти": нардеп Железняк про можливі мотиви ОП щодо зняття Кулеби
Народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував відставку очільника МЗС Дмитра Кулеби та розповів про можливі причини його звільнення
Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова з кулуарів Верховної Ради.
За словами Железняка, Дмитра Кулебу люди "люблять більше, ніж деяких посадовців з Офісу президента" і він має певний рейтинг.
"Звичайно, його треба звільняти. Як ще? Логіка, мені здається, достатньо зрозуміла. Це ж як - чому звільнили Кудрицького, а при тому очільник Енергоатому, в якому постійно все ламається, досі на посаді. Просто мотиви кадрових рішень трохи різняться від тих, які ми б хотіли очікувати", - зазначив нардеп.
Він також розповів, що не виключає можливих додаткових звільнень надалі, однак сказав, що наразі звільняють "всіх, кого анонсували".
Голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко також прокоментував звільнення очільника МЗС. Він зазначив, що Кулеба має "має величезний досвід та авторитет у світі, і було б дуже добре, якби він продовжив свою працю на ниві дипломатії".
"Особливо я довіряю Дмитру Івановичу і поважаю його рішення. Я вважаю це не дуже коректним - намагатися дізнатися у нього причини. Вони можуть бути різними, але я поважаю його рішення, і тому я особисто проголосував "за" і підтримую", - сказав Мережко.
Він також додав, що наразі не має ідей, хто може стати кандидатом на посаду міністра закордонних справ України.
- У середу, 4 вересня, Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
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