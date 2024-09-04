"Звичайно, його треба звільняти": нардеп Железняк про можливі мотиви ОП щодо зняття Кулеби

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова з кулуарів Верховної Ради.

За словами Железняка, Дмитра Кулебу люди "люблять більше, ніж деяких посадовців з Офісу президента" і він має певний рейтинг.

"Звичайно, його треба звільняти. Як ще? Логіка, мені здається, достатньо зрозуміла. Це ж як - чому звільнили Кудрицького, а при тому очільник Енергоатому, в якому постійно все ламається, досі на посаді. Просто мотиви кадрових рішень трохи різняться від тих, які ми б хотіли очікувати", - зазначив нардеп.

Він також розповів, що не виключає можливих додаткових звільнень надалі, однак сказав, що наразі звільняють "всіх, кого анонсували".

Голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко також прокоментував звільнення очільника МЗС. Він зазначив, що Кулеба має "має величезний досвід та авторитет у світі, і було б дуже добре, якби він продовжив свою працю на ниві дипломатії".

"Особливо я довіряю Дмитру Івановичу і поважаю його рішення. Я вважаю це не дуже коректним - намагатися дізнатися у нього причини. Вони можуть бути різними, але я поважаю його рішення, і тому я особисто проголосував "за" і підтримую", - сказав Мережко.

Він також додав, що наразі не має ідей, хто може стати кандидатом на посаду міністра закордонних справ України.