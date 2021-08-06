Суттєві дощі малоймовірні: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні 

Про це повідомила у Facebook синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.



"7-8 серпня в більшості областей України передбачається протягом дня +25...+30 градусів, на сході та південному сході до +33 (звідти спека й не думала йти), у західних областях +23...+26 градусів. Проте в неділю потепліє також і на заході. Дощі суттєві в більшості областей України вихідними малоймовірні. Лише в нічні години випадатимуть грозові дощі на Лівобережжі України. Але вкрай нерівномірно", - написала пані Діденко.



У Києві вихідні минуть без опадів, у неділю очікується підвищення температури.



"7 серпня повітря буде комфортнішим, близько +25 градусів, а в неділю вже стрибне до +29 градусів", - зазначила пані Діденко.



З понеділка 9 серпня в Україні очікується посилення спеки.

