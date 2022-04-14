“Свавільні дії Концерну РРТ можна розцінювати не інакше як диверсійну роботу на користь ворогу” - відкритий лист трьох телеканалів до представництва Європейського Союзу в Україні

Ваше Високоповажносте, пане Посол,

Користуємось цією нагодою, щоб звернутися до Вас у зв’язку з протиправними та свавільними діями Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який з 4 квітня 2022 року відключив мовлення українських патріотичних та прозахідних телевізійних каналів «П’ятий», «Прямий» та «Еспресо».

Ми, журналісти і менеджмент телеканалів, з першого дня повномасштабного російського вторгнення включилися у справу інформаційного захисту України. Єдиним фронтом з іншими телеканалами та всією українською журналістською спільнотою ми доносили правдиву інформацію про війну українському суспільству та усьому світові.

У ці складні часи ми неухильно дотримуємось принципу єдиної державної інформаційної політики при повній повазі до свободи слова та засобів масової інформації.

На виконання відповідного Указу Президента України левову частку нашого ефірного часу було передано на трансляцію спільного загальнонаціонального марафону.

При цьому, решта ефірного часу була присвячена відповідним авторським програмам та передачам, які дозволяли в певній мірі забезпечити дотримання та реалізацію законних прав і свобод журналістів.

Відключення трансляції наших телеканалів є незаконним, оскільки не існує жодного діючого документа, який би давав законні підстави Концерну РРТ відключати нас від мовлення. Так само не було схвалено жодного рішення з боку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення – єдиного органу, який має право ухвалювати рішення щодо ефіру телеканалів.

Такі свавільні дії Концерну РРТ можна розцінювати не інакше як диверсійну роботу на користь ворогу - як підігруванння на користь росії, оскільки вони ставлять під сумнів дотримання в Україні принципів свободи слова та незалежності ЗМ, що лежать в основі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Крім того, такими діями чиновники незаконно позбавляють колективи телеканалів конституційного права на професію, а багатомільйонну глядацьку аудиторію доступу до об’єктивної інформації та неупередженого аналізу ситуації в період війни.

Вважаємо, що продовження такої ситуації не створюватиме сприятливе тло для високої оцінки Єврокомісією стану відповідності України критеріям членства в ЄС в частині свободи слова та швидкого надання Україні статусу країни-кандидата, що ми, журналісти, всіляко і беззаперечно підтримуємо.

Враховуючи викладене вище, звертаємось до Вас та у Вашій особі до європейської спільноти з проханням сприяти відновленню порушених прав наших телеканалів та наших журналістів, а також подальшому усуненню проблемних питань із забезпечення свободи слова та ЗМІ в Україні.

З повагою,

колективи телевізійних каналів:

КОЛЕКТИВ 5-ГО КАНАЛУ:

Генеральний директор Мжельський Володимир

Шеф-редакторка Герасимова Ірина

Заступник шеф-редактора Шевченко Олексій

Журналістка, ведуча Мірошниченко Анна

Журналістка, ведуча Конотоп Яна

Випускова редакторка Гончарова Наталія

Випускова редакторка Бєляєва Юлія

Журналістка, ведуча Губіна Лариса

Головний продюсер Печорін Сергій

Технічний директор Брижан Костянтин

Журналіст Пугач Юрій

Журналістка Рибалка Ганна

Журналістка Соколова Яніна

Водій ТЖК Богдан Петро

Друга редакторка Марчук Марія

Друга редакторка Салганік Тетяна

Журналіст Войтенков Назар

Костюмер Анастасіна Алла

Студійний оператор Аниськов Володимир

Випусковий редактор Пасак Олексій

Журналістка відділу міжнародної інформації Танська Мирослава

Журналістка відділу міжнародної інформації Катарина Христина

Літературна редакторка Шкуратова Тетяна

Випускова редакторка Кушніренко Євгенія

Головний редактор сайту 5.ua Скібінська Марія

Випускова редакторка Тафій Ірина

Редактор Нікеєв Юрій

Друга редакторка Волошина Вікторія

Друга редакторка Олійник Тетяна

Заступник шеф-редактора Жупанов Юрій

Журналістка Сисак Ірина

Режисер ефіру Газін Сергій

Телеоператор Новіков Сергій

Журналістка, ведуча програми “Таємниці війни” Яна Холодна

Редактор регіонального відділу Агафонова Ніна

Режисерка Серелега Валентина

Журналістка Бурцева Аліна

Ведучий Ковач Віталій

Керівник транспортного відділу Макар Валерій

Головний адміністратор Макаренко Лілія

Оператор студійний Машталер Олександр

Журналістка регіонального відділу новин Шикула Марта

Редакторка Федчун Світлана

Режисер ефіру Старушкевич Юрій

Журналіст, ведучий, керівник відділу міжнародної інформації Прудник Михайло

Головний режисер Іваненко Андрій

Журналістка відділу міжнародної

інформації Стефанова Нонна

Журналістка регіонального відділу новин Дунська Ольга

Журналістка регіонального відділу новин Лимаренко Яна

Журналіст, ведучий Сергій Барбу-Вальчишин

Режисер ефіру Хандожко Ірина

Головний гример Боголюбова Ольга

Журналістка Софія Норенко

Журналіст регіонального відділу новин Денис Розенков

Редактор сайту Пушкіна Ірина

Редактор Рєзнік Аліна

Водій ТЖК Рибаков Сергій

IT директор Саченко Валерій

Оператор регіонального відділу новин Дмитро Дубіна

Гостьова редакторка Марина Стельмах

Оператор Селянінов Ігор

Водій ТЖК Горбань Микола

Кореспондентка/Ведуча новин Євгенія Китаїва

Режисер Сидорко Марина

Операторка Ганка Кудрявцева

Водій ТЖК Бесчасний Олександр

Режисер програмної служби Обертинський Андрій

Журналістка відділу новин Олена Рибінська

Оператор Олексій Іванченков

Продюсер з відряджень Галайчук Анна

Оператор Корецький Олександр

Асистентка режисера Олійник Світлана

Асистентка режисера Печена Марина

Оператор Усік Юрій Сергійович

Водій ТЖК Ваховський Руслан

Головний економіст Жданов Дмитро

Оператор Чеботарьов Микола

Продюсер по проєктах Нуркевич Наталія

Головна гостьова редакторка Федорова Анастасія

Секретар Голубенко Оксана

Редакторка, ведуча Кельбус Катерина

Режисерка, асистентка режисера Маліновська Дар’я

Головний оператор Єршов Андрій

Журналістка відділу новин Валерія Павленко

Редакторка Нескоромова Ольга

Літредакторка Міськова Ольга

Літредакторка Вікторія Кольцова

Редакторка сайту Телецька Вікторія

Адміністратор каналу Колумбет Євгенія

Водій ТЖК Кроліков Анатолій

КОЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛУ «ЕСПРЕСО»:

Журналістка, офіцер ЗСУ Тетяна Чорновол

Журналіст, офіцер ЗСУ Артем Шевченко

Режисер, солдат ЗСУ Василь Яворський

Журналіст, боєць ТРО Київщини Ілля Березенко

Журналіст, командир добровольчого воєнізованого формування Євген Міклушка

Директорка телеканалу Катерина Єрмолович

Перша заступниця директора телеканалу Ірина Гандзюк

Головна редакторка телеканалу Анастасія Равва

Технічний директор Вадим Бакіко

Радник з питань технологічного розвитку Олександр Коростишевський

Головна режисерка Світлана Карнасюк

Керівник відділу розповсюдження мережі Олександр Півнюк

Виконавча продюсерка інформаційного мовлення Ольга Кисла

Заступник головного редактора Сергій Шинкар

Заступниця головного редактора Тетяна Літвінова

Заступниця головного редактора Ольга Пастухова

Випускова редакторка Світлана Світельська

Головний редактор сайту “Еспресо” Сергій Руденко

Заступник головного редактора сайту “Еспресо” Андрій Нестеренко

Журналіст, ведучий Віталій Портников

Звукорежисер Губрій Юрій

Програмна директорка, ведуча Марія Гурська

Журналіст, ведучий Антін Борковський

Журналістка, ведуча Анна Валевська

Журналістка, ведуча Христина Яцків

Режисер Ефіру Драгальчук Анатолій

Журналістка, ведуча Ірина Коваль

Журналістка, ведуча Анжеліка Сизоненко

Журналіст, ведучий Юрій Фізер

Журналіст, ведучий Олександр Морщака

Ведуча Наталія Діденко

Редактор, ведуча Анна Мельник

Керівник промо-відділу Сергій Харинович

Режисер Юрій Льовочкін

Керівниця спеціальних проєктів Ярина Ясиневич

Директор студії “Еспресо. Захід” Михайло Хвойницький

Журналіст, ведучий Єгор Чечеринда

Журналіст, ведучий Василь Зима

Журналіст, ведучий Віталій Бакуменко

Адміністративний директор Микола Хоменко

Виконавчий продюсер Наталія Сорочан

Директор з маркетингу Микола Типусяк

Керівник аналітичного відділу Андрій Владимир

Аналітик Роман Куницький

Головна гостьова продюсерка Ірина Узлова

Гостьова продюсерка Ольга Яценко

Гостьова продюсерка Юлія Сениско

Випускова редакторка Уляна Панасюк

Менеджерка спеціальних проектів Ольга Охріменко

Редактор, ведучий Євген Пастухов

Випусковий редактор Андрій Погорілий

Журналіст Арам Атанесян

Журналістка Валерія Пашко

Редакторка Анна Мороз

Редактор Віктор Деренюк

Редакторка Неля Цигарник

Редакторка Ольга Горійчук

Журналістка Софія Когут

Редакторка Ярина Михайльонок

Випускова редакторка Ольга Кісіль

Випусковий редактор Стас Гордієнко

Редактор Василь Мамелін

Журналістка, ведуча Ольга Лень

Журналістка Ірина Островська

Журналістка Христина Парубій

Журналістка, ведуча Христина Шкудор

Журналістка Уляна Грищук

Продюсер Борис Ясковець

Журналіст Іван Харук

Журналіст, ведучий Андрій Яніцький

Журналіст Олександр Ващук

Ведучий Андрій Малиновський

Директор з виробництва Андрій Асін

Керівник ефірно-архівної служби

Директор сайту “Еспресо.Захід” Богдан Бачинський

Головний редактор сайту “Еспресо.Захід” Ігор Гулик

Заступниця головного редактора сайту “Еспресо.Захід” Олена Будько

Координатор виробництва Галина Нагорна

Лінійний продюсер Галина Стефаник

Режисер Петро Колодій

Режисер Леонід Єрьоменко

Режисер Павло Дудченко

Режисер Андрій Папайло

Оператор-постановник Юрій Мельник

Відеооператор Олександр Ніколенко

Оператор студій Роман Ковалюк

Відеооператор Андрій Поліковський

Відеооператор Оскар Янсонс

Відеооператор Данило Петеримов

Відеооператор Єгор Нікітенко

Відеооператор Андрій Верстюк

Журналіст, ведучий Микола Вересень

Асистент режисера Євгенія Дудченко

Асистент режисера Олександр Серебров

Випускова редакторка Олександра Ревуцька

Ведуча Тетяна Чудаківська

Головний стиліст Світлана Зимогляд

Звукорежисер Олександр Синюк

Стиліст Дарія Долинська

Відеооператор Вадим Пшесметський

Інженер Євген Далека

Продюсер Леонід Княжицький

Керівник ефірно-архівної служби Андрій Ігнатюк

Звукорежисер Дмитро Коверник

КОЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛУ "ПРЯМИЙ":

Генеральний директор Володимир СТАШЕВСЬКИЙ

Віктор Медвідь шеф редактор телеканалу

Заступник шеф-редактора сайту Катерина Пащенко

Шеф-редактор сайту Козиряцька Яна

Дизайнер мультимедійних об`єктів Макашов Дмитро

Ведучий програм Олександр Близнюк

Ведучий програм Володимир Волошин

Редактор стрічки новин Дмитро Муравський

Редактор стрічки новин Сергій Федорчук

Редактор стрічки новин Валерій Терентьєв

Випускова редакторка стрічки новин Вакулюк Ірина,

Редакторка стрічки новин Куцова Марія

Редактор YouTube-отдела Антон Комаров

Кореспондент Олена Смерека

Кореспондент Олександра Шапкіна

Старший перекладач вебсайту телеканалу Марина Ковальчук

Відеоредактор You-Tube відділу Олександр Глухінчук

Редакторка тем та титрів Гаранжа Альона

Випусковий редактор Віталій Захаров

Редактор сайту Ковальова Олена

Редактор сайту Поронік СС

Редакторка тем і титрів Анна Шевченко

Редактор сайту Корнієнко Ірина

Ведуча Наталка Фіцич

Дизайнер мультимедійних об‘єктів Андрій Лісовий

Випускова редакторка Юлія Артамощенко

Польовий редактор Денис Карпенко

Редактор Лідія Карпенко

Випускова редакторка Юлія Роєнко

Редактор стрічки новин Олексій Заслоцький

Режисер Григоренко Валентина

Режисер Шелудько Валентин

Оператор Очеретяний Євген

Кореспондент Соломка Андрій

Креативний директор Куєвда Дмитро