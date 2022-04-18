Свідомий терор. За останні чотири дні від обстрілів у Харкові загинули 18 людей, - Зеленський

Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

“Продовжуються постійні обстріли нашого міста Харків. Сьогодні російські війська вдарили, зокрема, по вулицях Культури, Шевченка і Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії - культура, Шевченко, Дарвін. Те, що загрожує їхньому існуванню”, - сказав Зеленський.

Він додав, що за останніми даними, через цей обстріл загинули п’ятеро харків’ян, щонайменше 15 поранені.

“Тільки за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 людей поранено. Це ніщо інше, ніж свідомий терор - міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей”, - сказав Зеленський.