Свідомий терор. За останні чотири дні від обстрілів у Харкові загинули 18 людей, - Зеленський
Протягом чотирьох останніх днів унаслідок обстрілів армією РФ загинули 18 мешканців Харкова, 106 поранені
Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
“Продовжуються постійні обстріли нашого міста Харків. Сьогодні російські війська вдарили, зокрема, по вулицях Культури, Шевченка і Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії - культура, Шевченко, Дарвін. Те, що загрожує їхньому існуванню”, - сказав Зеленський.
Він додав, що за останніми даними, через цей обстріл загинули п’ятеро харків’ян, щонайменше 15 поранені.
“Тільки за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 людей поранено. Це ніщо інше, ніж свідомий терор - міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей”, - сказав Зеленський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе