Адміністрація Трампа просила Україну прийняти депортованих із США мігрантів, - WP

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на документи.

Зазначається, що у документах не вказано, як київські чиновники відреагували на пропозицію в кінці січня, передану високопоставленим американським дипломатом. Пропозиція закликала до направлення громадян третіх країн до України.

Українська дипломатка повідомила посольство США лише про те, що її уряд надасть відповідь, як тільки сформулює позицію. Документи також свідчать про те, що аналогічні пропозиції були надіслані низці інших країн приблизно в той самий день.

"Україна не приймала жодних громадян третіх країн зі Сполучених Штатів, і немає жодних ознак того, що Київ серйозно розглядав американську пропозицію", заявили двоє українських чиновників.

За їхніми словами, ця тема ніколи не обговорювалася на найвищому рівні уряду. Один з чиновників сказав, що йому не відомо про будь-які "політичні вимоги", висунуті Сполученими Штатами щодо їхнього бажання, щоб Україна приймала депортованих.

Державний департамент США у своїй заяві заявив, що "постійна взаємодія з іноземними урядами є життєво важливою для стримування незаконної та масової міграції та забезпечення безпеки наших кордонів".

Ці та інші документи, які стали доступні газеті The Post, датовані січнем-травнем, показують, що з моменту вступу на посаду адміністрація Трампа "агресивно, і часто поза увагою громадськості", працювала над збільшенням кількості країн, які прийматимуть громадян третіх країн зі США, регулярно пропонуючи стимули або використовуючи перспективу покращення відносин з Вашингтоном для досягнення своїх цілей.

Звернення Вашингтона до Києва відбулося в перші дні роботи нової адміністрації. Нова адміністрація США також розглядала можливість скасування деяких положень часів Джо Байдена, які дозволяли громадянам України залишатися в Сполучених Штатах.

У документах, з якими ознайомилося видання The Post, зафіксовано, як український дипломат заявив американським колегам, що хоча Україна має "солідний досвід прийняття повернення своїх громадян після їхнього вивезення Сполученими Штатами", уряд у Києві стикається з переважаючими реаліями "гострих воєнних обставин".

Колишні американські чиновники заявили, що діалог між США та Україною щодо депортацій був незвичайним і не був частиною жодного звичайного дипломатичного листування.