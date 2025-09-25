Аеропорт данського Ольборга закрили через дрони у повітряному просторі
Данський аеропорт Ольборг у середу, 24 вересня, тимчасово закрили через безпілотники в повітряному просторі летовища
Інформацію про це підтвердив речник аеропорту, передає Reuters.
Зазначається, що він відмовився називати кількість безпілотників, про які йдеться. За його інформацією, закриття аеропорту вплинуло на чотири рейси.
- Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
