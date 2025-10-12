Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Афганістан заявив про знищення 58 пакистанських солдатів

Афганістан заявив про знищення 58 пакистанських солдатів

Адріана Муллаянова
12 жовтня, 2025 неділя
16:45
Речник Ісламського Емірату Афганістан Забіулла Муджахід

Речник Ісламського Емірату Афганістан Забіулла Муджахід заявив, що ввечері 11 жовтня 2025 року під час операції загинули 58 пакистанських солдатів, ще 30 отримали поранення



Про це повідомляє підконтрольний Талібану державний афганський мовник RTA.

За словами речника Ісламського Емірату Забіхулли Муджахіда, під час нічної операції вчора "58 пакистанських солдатів загинули, ще 30 отримали поранення". Він додав, що під час контрзаходів на лінію Дюрана, що розмежовує обидві країни, талібами було захоплено "20 блокпостів".

Муджахід також повідомив про втрати серед афганських сил: "дев’ять афганських солдатів загинули мученицькою смертю, ще 16 отримали поранення", і назвав знищеними "20 пакистанських постів безпеки". Речник зазначив, що операцію припинили опівночі "на прохання Катару та Саудівської Аравії", наводить його слова оппозиційний афганський телеканал Tolo.

Звинувачення у потуранні Пакистаном угрупуванню ІДІЛ

Окремо Муджахід звинуватив Пакистан у дозволі на діяльність ІДІЛ‑К у провінції Хайбер‑Пахтунхва: "У Хайбер‑Пахтунхві створено навчальні центри ІДІЛ‑К, і стажерів доставляють туди через аеропорти Карачі та Ісламабаду", — продовжує цитувати чиновника канал Tolo, вказавши, що, на його думку, звідти нібито організовувалися напади в Ірані та Москві.

Речник закликав пакистанську владу передати ключових членів ІДІЛ‑К Ісламському Емірату. Він також повідомив, що Пакистан просив надіслати делегацію для переговорів, але афганська сторона відмовилась "у відповідь на авіаудари, здійснені Пакистаном".

Муджахід попередив, що будь‑яке порушення суверенітету Афганістану "не залишиться без відповіді", підкресливши готовність руху реагувати на подальші дії протилежної сторони.

  • Нагадаємо, що 11 жовтня 2025 року, почалися перестрілки між афганськими та пакистанськими силами безпеки на спільному кордоні між обома державами.

Новини
теракт
Пакистан
Афганістан
тероризм
Талібан
ІДІЛ
ісламісти
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
12 жовтня
17:30
Інтерв’ю
Майкл Карпентер
Дипломат Карпентер: Трамп тимчасово відмовився від будь-якої активної участі в переговорах щодо війни в Україні
17:26
банківські картки
В Україні буде створено реєстр дропів: тим, хто віддає свої картки ділкам, не даватимуть кредити й не платитимуть пенсії
17:10
Український стронгмен Павло Іщенко
Народився в Гостомелі, виступав за Ізраїль та США. Що відомо про українського богатиря Павла Іщенка, який загинув в бою з окупантами
16:55
Зеленський Трамп
Зеленський вдруге да 2 дні обговорив з Трампом, як захистити українську енергетику. І не тільки
16:47
Ексклюзив
українці
В Україні 15-20% громадян готові капітулювати перед Росією, втім, більшість налаштована продовжувати боротьбу, - виконавчий директор КМІС Грушецький
16:01
У Смоленську пролунали вибухи біля авіаційного заводу, де виробляють ракети Х-59
16:00
OPINION
Макрон грає у шахи з парламентом. Хто виграє?
15:52
Борис Філатов
Мер Дніпра Філатов: опалювальний сезон має початися якомога пізніше
15:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні ударні дрони вдень 12 жовтня: у Чернігові є прильоти, постраждало 5 людей
15:20
Інтерв’ю
Мирослав Кувалдін
На якийсь час в Україні не має залишитися місця нічому  російському, - Кувалдін
15:02
Подію планували як демонстрацію підтримки Кремля: ЦПД заявляє, що лідери Ліги арабських держав проігнорували організований РФ саміт
14:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР демонструє ядерний арсенал, кидаючи виклик Заходу, а Зеленський і Трамп обговорюють "конкретні домовленості" щодо ППО України. Акценти світових ЗМІ 12 жовтня
14:42
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У Бориспільському районі Київщини через російську атаку поранено двох співробітників ДТЕК
14:37
Іван Заміга та його кривдник
Хто принижував музиканта на кріслі колісному Івана Замігу за відмову співати російською: поліція знайшла кривдника
14:05
OPINION
Позбутися звички скиглити
13:54
Бійці 24 штурмового батальйону "Айдар" і 33 штурмового полку у Малих Щербаках
Українські штурмовики звільнили села Мала Щербаківка та Щербаківка у Запорізькій області: це майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту
13:40
Священник символ юдаїзму Маген Давид (зірка Давида)
На Оболоні у Києві група молодиків не дає спокою відвідувачам синагоги й одного з них "залила" газом: поліція встановлює обставини
13:30
Російський танк T-90 на параді у Москві
Росія різко збільшує виробництво танків Т-90: аналітики попереджають про довгострокову загрозу НАТО
13:06
Китай та США
Китай закликав США припинити погрожувати підвищенням мит і продовжити переговори щодо торговельної угоди
13:00
Куба
Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України
12:35
російська армія, мобілізація
DeepState: Росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині та Донеччині
12:24
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни не мають можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку, - командир 3-го батальйону бригади НГУ "Кара-Даг" Кусков
12:18
Україна Британія
Україна та Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів
12:01
OPINION
Боятися військових на посадах чи у Радах — це діагноз
11:43
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
США допомагають Україні завдавати ударів по енергетичних обʼєктах РФ, – FT
11:36
енергетики
РФ вночі атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України
10:02
OPINION
У "прекрасній Росії майбутнього" прекрасно те, що в майбутньому Росії нема
10:00
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні: на Дніпровщині сталося займання на об'єкті інфраструктури, на Харківщині - 5 людей поранено
09:17
сили ППО
ППО за ніч знешкодила 103 зі 118 російських дронів
08:51
Кримінал
У Єгипті троє катарських дипломатів загинули в ДТП напередодні саміту щодо Гази, — Reuters
08:07
OPINION
Європа наближається до свого "Перл-Харбору"
07:46
втрати окупантів
За добу РФ втратила танк, 10 артсистем та 1240 військових
07:43
Огляд
Лев Ребет
Один кілер на двох із Бандерою: минає 68-ма річниця з дня вбивства Лева Ребета
07:28
Огляд
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
01:08
Богдан Логвиненко у ЗСУ
Письменник Богдан Логвиненко попри відстрочку добровільно пішов служити солдатом-водієм у ЗСУ
00:48
Джо Байден
Помічниця Байдена повідомила, яке лікування проходить експрезидент США
00:45
Александар Вучич
"Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу
00:18
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
00:16
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих
00:14
Ексклюзив
Віталій Портников
У Макрона нема людини, яка б могла балотуватися на посаду президента як представник його курсу, - Портников
Більше новин
