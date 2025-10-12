Афганістан заявив про знищення 58 пакистанських солдатів

Про це повідомляє підконтрольний Талібану державний афганський мовник RTA.

За словами речника Ісламського Емірату Забіхулли Муджахіда, під час нічної операції вчора "58 пакистанських солдатів загинули, ще 30 отримали поранення". Він додав, що під час контрзаходів на лінію Дюрана, що розмежовує обидві країни, талібами було захоплено "20 блокпостів".

Муджахід також повідомив про втрати серед афганських сил: "дев’ять афганських солдатів загинули мученицькою смертю, ще 16 отримали поранення", і назвав знищеними "20 пакистанських постів безпеки". Речник зазначив, що операцію припинили опівночі "на прохання Катару та Саудівської Аравії", наводить його слова оппозиційний афганський телеканал Tolo.

Звинувачення у потуранні Пакистаном угрупуванню ІДІЛ

Окремо Муджахід звинуватив Пакистан у дозволі на діяльність ІДІЛ‑К у провінції Хайбер‑Пахтунхва: "У Хайбер‑Пахтунхві створено навчальні центри ІДІЛ‑К, і стажерів доставляють туди через аеропорти Карачі та Ісламабаду", — продовжує цитувати чиновника канал Tolo, вказавши, що, на його думку, звідти нібито організовувалися напади в Ірані та Москві.

Речник закликав пакистанську владу передати ключових членів ІДІЛ‑К Ісламському Емірату. Він також повідомив, що Пакистан просив надіслати делегацію для переговорів, але афганська сторона відмовилась "у відповідь на авіаудари, здійснені Пакистаном".

Муджахід попередив, що будь‑яке порушення суверенітету Афганістану "не залишиться без відповіді", підкресливши готовність руху реагувати на подальші дії протилежної сторони.