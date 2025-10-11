На кордоні Пакистану та Афганістану йдуть "запеклі сутички": з чого почалося

Це сталося після того, як Кабул звинуватив Ісламабад у здійсненні авіаударів по афганській столиці, а на північному заході Пакистану сталася серія терактів, повідомили офіційні особи з обох сторін. Про це передає саудівський телеканал Al Arabia.

Читайте також: Афганістан у цифровій темряві: чому таліби відключили інтернет 42 млн людей і чи спалахнуть протести

"У відповідь на авіаудари пакистанських сил" прикордонні сили Талібану на сході країни "вступили в запеклі сутички з постами пакистанських сил у різних прикордонних районах", – йдеться у заяві афганських військових.

Що було напередодні

Своєю чергою угрупування пакистанських талібів, Техрік-е-Талібан, також у суботу, 11 жовтня, узяло на себе відповідальність за терористичні атаки у п'ятницю, 10 жовтня, в результаті яких загинуло 20 співробітників служби безпеки та троє мирних жителів у пакистанській північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном, розповідає телевізійний канал France 24.

"Одинадцять військових було вбиті в прикордонному окрузі Хайбер, а семеро поліцейських загинули після того, як терорист-смертник врізався автомобілем, начиненим вибухівкою, у ворота поліцейської школи, після чого відбувся її обстріл", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: РФ офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан: над посольством країни підняли прапор Талібану

Окрім того, ще п'ятеро людей, включаючи трьох цивільних осіб, загинули в окремому зіткненні в районі Баджаур, повідомили представники служби безпеки Пакистану у суботу.

Ці напади сталися через кілька годин після того, як уряд Талібану в Афганістані звинуватив Пакистан у "порушенні суверенної території Кабула", через день після того, як у столиці пролунали два вибухи.