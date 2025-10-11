Антипрезидентський протест у Мадагаскарі: на сторону народу перейшов один з армійських полковників разом зі своїми бійцями

До протестувальників вирішив приєднатися полковник збройних сил Мікаель Рандріаріна, передає RFI.

Рандріаріна представляє елітний спецназ "Капсат", що свого часу допоміг чинному главі держави Анрі Радзуеліні захопити владу.

"Якби я не був християнином, я би сказав: "Око за око, зуб за зуб". Але я християнин, тому хочу сказати: "Усім, хто послав сюди жандармів, починаючи з командира жандармерії, міністра жандармерії, прем’єр-міністра і президента республіки: нехай вони залишать владу", - звернувся полковник до чинної влади, інших силовиків та учасників протестів.

За його словами, після того, як ним особисто і його бійцями було вирішено перейти на сторону народу, по ним відкрила вогонь віддана Радзуеліні жандармерія, через що загинув один з його підлеглих.

Рандріаріна своєю чергою відмовляється відкривати вогонь по людять на вулицях, й закликає інших командирів теж не виконувати його наказів.

У відповідь протестувальники скандують "Дякуємо "Капсат"!"