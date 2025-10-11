Антипрезидентський протест у Мадагаскарі: на сторону народу перейшов один з армійських полковників разом зі своїми бійцями
Цієї суботи, 11 жовтня 2025 року, у столиці 26-мільйонного Маагаскару, місті Антананаріву, відбулися протестні акції, що стали найбільшими від початку заворушень
До протестувальників вирішив приєднатися полковник збройних сил Мікаель Рандріаріна, передає RFI.
Рандріаріна представляє елітний спецназ "Капсат", що свого часу допоміг чинному главі держави Анрі Радзуеліні захопити владу.
Читайте також: Двох французів засудили за підготовку перевороту на Мадагаскарі
"Якби я не був християнином, я би сказав: "Око за око, зуб за зуб". Але я християнин, тому хочу сказати: "Усім, хто послав сюди жандармів, починаючи з командира жандармерії, міністра жандармерії, прем’єр-міністра і президента республіки: нехай вони залишать владу", - звернувся полковник до чинної влади, інших силовиків та учасників протестів.
За його словами, після того, як ним особисто і його бійцями було вирішено перейти на сторону народу, по ним відкрила вогонь віддана Радзуеліні жандармерія, через що загинув один з його підлеглих.
Читайте також: Революція через ТікТок та Інстаграм: криваві заворушення в Непалі та що стало їх причиною. Пояснюємо
Рандріаріна своєю чергою відмовляється відкривати вогонь по людять на вулицях, й закликає інших командирів теж не виконувати його наказів.
У відповідь протестувальники скандують "Дякуємо "Капсат"!"
- Вуличні акції протестів почалися на Мадагаскарі ще 25 вересня. Учасники протесту невдоволені пануючою на острові бідністю, безробіттям й нещодавнім відключенням води та електроенергії. Відповідальним за кризові економічні явища вони вважають безпосередньо 51-річного президента Радзуеліну, який незмінно править країною з 2009 року.
- Від початку протестного руху загинуло понад 20 цивільних, ствердужють в ООН. Влада Мадагаскару не визнає ці цифри.
- Головними учасниками протестів є представники покоління зумерів, яких надихнула революція у Непалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе