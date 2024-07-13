Аргентина визнала ХАМАС терористичною організацією

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначили у виданні, це рішення є важливим кроком на шляху президента Хав'єра Мілея до зближення з США та Ізраїлем.

У заяві з офісу Мілея пояснили своє рішення, засудивши напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня минулого року. Крім того, Аргентина вказує на тісні зв'язки ХАМАСу з Іраном, який, за словами Буенос-Айреса, стоїть за двома теракти на єврейські об'єкти в Аргентині.

Ця заява була зроблена за кілька днів до 30-ї річниці одного з цих нападів - бомбардування єврейського общинного центру в Буенос-Айресі в 1994 році, в результаті якого загинуло 85 людей. Це найстрашніший терористичний акт в сучасній історії Аргентини.

Інший напад, на посольство Ізраїлю в Буенос-Айресі в 1992 році, забрав життя понад 20 людей. Аргентинська судова система звинуватила у скоєнні цих двох нападів членів "Хезболли".

У своїй заяві Мілея підтвердив "непохитну прихильність до визнання терористів такими, якими вони є", додавши, що "це перший випадок, коли для цього є політична воля".