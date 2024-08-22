Аварія яхти біля Сицилії: знайдено тіла пʼятьох загиблих, серед них британський мільярдер Майк Лінч і його донька
Поблизу Сицилії біля місця аварії 56-метрової яхти знайшли тіла пʼятьох загиблих людей, серед них британський мільярдер Майк Лінч і його 18-річна донька
Про це інформує The Telegraph.
Вказано, що на третій день пошуків вдалося знайти тіла ще п'яти загиблих людей. Тіла чотирьох винесло на берег, ще одне рятувальники знайшли у воді, але наразі не змогли його доправити на сушу. За даними влади Італії, серед них були британський мільярдер Майк Лінч та його 18-річна донька Ханна. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.
"Від себе особисто і від імені моїх колег я хотів би висловити глибоке співчуття сім'ям загиблих і висловити їм наші співчуття в цей важкий час", - сказав директор агентства цивільного захисту Сицилії Сальво Кочіна.
У сусідньому місті Терміні-Імерезе прокуратура розпочала розслідування катастрофи. Слідство з'ясовуватиме, що призвело до затоплення яхти, і встановлюватиме чи є факт кримінального злочину.
- 19 серпня біля італійського міста Палермо затонула 56-метрова яхта, на якій перебували 22 людини. Унаслідок цього одна людина загинула, шістьох людей вважають зниклими безвісти.
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