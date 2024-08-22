Аварія яхти біля Сицилії: знайдено тіла пʼятьох загиблих, серед них британський мільярдер Майк Лінч і його донька

Про це інформує The Telegraph.

Вказано, що на третій день пошуків вдалося знайти тіла ще п'яти загиблих людей. Тіла чотирьох винесло на берег, ще одне рятувальники знайшли у воді, але наразі не змогли його доправити на сушу. За даними влади Італії, серед них були британський мільярдер Майк Лінч та його 18-річна донька Ханна. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

"Від себе особисто і від імені моїх колег я хотів би висловити глибоке співчуття сім'ям загиблих і висловити їм наші співчуття в цей важкий час", - сказав директор агентства цивільного захисту Сицилії Сальво Кочіна.

У сусідньому місті Терміні-Імерезе прокуратура розпочала розслідування катастрофи. Слідство з'ясовуватиме, що призвело до затоплення яхти, і встановлюватиме чи є факт кримінального злочину.