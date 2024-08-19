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Біля Сицилії затонула яхта з 22 людьми: серед безвісти зниклих є британський мільярдер Майк Лінч

Катерина Єсікова
19 серпня, 2024 понедiлок
19:59
Світ яхта New Vogue

Біля італійського міста Палермо затонула 56-метрова яхта, на якій перебували 22 людини. Унаслідок цього одна людина загинула, шістьох людей вважають зниклими безвісти, серед них - британський мільярдер Майк Лінч

Зміст

Про це повідомляє ВВС та Reuters.

У понеділок, 19 серпня, біля берегів Сицилії затонула яхта, ймовірно, через сильний шторм. Унаслідок цього одна людина загинула, шістьох людей вважають зниклими безвісти, серед них - британський мільярдер та підприємець Майк Лінч.

Італійська берегова охорона повідомила, що на борту 56-метрового вітрильника Bayesian перебували 22 людини, зокрема, громадяни США, Канади, Шрі-Ланки, Нової Зеландії, Ірландії та Великої Британії. 15 людям вдалося врятуватися перед тим, як судно затонуло, серед них дитина.

Місцеві рибалки повідомили, що близько 04:15 побачили факел у морі, проте вирішили перечекати через шторм. Уже пізніше у морі вони побачили речі та залишки від яхти.

Як пише Reuters, імена загиблих і зниклих безвісти не були оприлюднені, але людина, знайома з ходом рятувальної операції, підтвердила, що мільярдера Майка Лінча шукають. Це також підтвердили джерела ВВС.

Довідка. 59-річний Майк Лінч є одним із найвідоміших британських технологічних підприємців. На основі свого новаторського дослідження в Кембриджському університеті він створив найбільшу в країні програмну фірму Autonomy і став відомим як британський Білл Гейтс.

Теги:
Суспільство
Італія
Велика Британiя
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