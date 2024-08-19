Біля Сицилії затонула яхта з 22 людьми: серед безвісти зниклих є британський мільярдер Майк Лінч
Біля італійського міста Палермо затонула 56-метрова яхта, на якій перебували 22 людини. Унаслідок цього одна людина загинула, шістьох людей вважають зниклими безвісти, серед них - британський мільярдер Майк Лінч
Про це повідомляє ВВС та Reuters.
У понеділок, 19 серпня, біля берегів Сицилії затонула яхта, ймовірно, через сильний шторм. Унаслідок цього одна людина загинула, шістьох людей вважають зниклими безвісти, серед них - британський мільярдер та підприємець Майк Лінч.
Італійська берегова охорона повідомила, що на борту 56-метрового вітрильника Bayesian перебували 22 людини, зокрема, громадяни США, Канади, Шрі-Ланки, Нової Зеландії, Ірландії та Великої Британії. 15 людям вдалося врятуватися перед тим, як судно затонуло, серед них дитина.
Місцеві рибалки повідомили, що близько 04:15 побачили факел у морі, проте вирішили перечекати через шторм. Уже пізніше у морі вони побачили речі та залишки від яхти.
Як пише Reuters, імена загиблих і зниклих безвісти не були оприлюднені, але людина, знайома з ходом рятувальної операції, підтвердила, що мільярдера Майка Лінча шукають. Це також підтвердили джерела ВВС.
Довідка. 59-річний Майк Лінч є одним із найвідоміших британських технологічних підприємців. На основі свого новаторського дослідження в Кембриджському університеті він створив найбільшу в країні програмну фірму Autonomy і став відомим як британський Білл Гейтс.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.59
- EUR Купівля 45.19Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе