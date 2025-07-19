Австралія передала Україні танки Abrams, - Reuters

Про це пише Reuters.

За інформацією міністра оборони Австралії Річарда Марлза, Україна вже отримала більшість із 49 танків, переданих Австралією, а решту буде доставлено впродовж найближчих місяців.

"Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії", - зазначив Марлз.

В уряді країни відмітили, танки входять до пакета допомоги Україні на суму 1,5 мільярда австралійських доларів на військову допомогу з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

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Зазначається, що Австралія також заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів, до Росії, а також запровадила санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб.