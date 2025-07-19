Австралія передала Україні танки Abrams, - Reuters
Австралійський уряд повідомив, що передав Україні танки M1A1 Abrams у межах пакета допомоги вартістю 245 мільйонів австралійських доларів (160 мільйонів доларів США)
Про це пише Reuters.
За інформацією міністра оборони Австралії Річарда Марлза, Україна вже отримала більшість із 49 танків, переданих Австралією, а решту буде доставлено впродовж найближчих місяців.
"Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії", - зазначив Марлз.
В уряді країни відмітили, танки входять до пакета допомоги Україні на суму 1,5 мільярда австралійських доларів на військову допомогу з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
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Зазначається, що Австралія також заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів, до Росії, а також запровадила санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб.
- У червні уряд Австралії вперше запровадив санкції проти російського тіньового флоту. Вони торкнулися 60 суден, які РФ використовує для обходу міжнародних обмежень і продовження війни проти України.
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