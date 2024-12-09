Австрія скасовує вето на приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Про це повідомляє Reuters.

У той час як повітряні та морські прикордонні перевірки між Румунією, Болгарією та іншими 27 країнами в Шенгенській зоні були скасовані, переговори з Австрією щодо сухопутного в’їзду тривали до 2024 року.

"Ми можемо зробити наступний крок у Раді ЄС. Після "Schengen Air" "Schengen Land" тепер відкритий для Румунії та Болгарії", - заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, додавши, що вимоги Австрії щодо боротьби з нелегальною імміграцією призвели до зменшення кількості мігрантів, перехоплених поблизу кордону Австрії з Угорщиною.

Він підкреслив, що без цього вето масового скорочення нелегальних перетинів кордону не відбулося б. За його словами, за рік до жовтня минулого року відбулося 70 тис. перехоплень та 4 тис. за той же період цього року.