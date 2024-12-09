Австрія скасовує вето на приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
Австрія скасовує своє вето на повноцінне приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони вільного пересування в Європі
Про це повідомляє Reuters.
У той час як повітряні та морські прикордонні перевірки між Румунією, Болгарією та іншими 27 країнами в Шенгенській зоні були скасовані, переговори з Австрією щодо сухопутного в’їзду тривали до 2024 року.
"Ми можемо зробити наступний крок у Раді ЄС. Після "Schengen Air" "Schengen Land" тепер відкритий для Румунії та Болгарії", - заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, додавши, що вимоги Австрії щодо боротьби з нелегальною імміграцією призвели до зменшення кількості мігрантів, перехоплених поблизу кордону Австрії з Угорщиною.
Він підкреслив, що без цього вето масового скорочення нелегальних перетинів кордону не відбулося б. За його словами, за рік до жовтня минулого року відбулося 70 тис. перехоплень та 4 тис. за той же період цього року.
- У грудні 2022 року лідери МВС країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу проголосували Австрія і Нідерланди.
- Згодом Нідерланди все ж підтримали рішення, а Австрія погодилася на поступове приєднання країн.
- Болгарія та Румунія в неділю, 31 березня, стали членами Шенгенської зони: контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах буде скасовано.
- Актуальне
- Важливе