Австрія виділила 10 млн євро гуманітарним організаціям, які допомогають українцям

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австрії.

Зазначається, що 6 млн євро отримає організація "Сусід в біді", яка надає екстрену допомогу людям, що її потребують, зокрема постачає питну воду, харчові продукти та надає притулок у надзвичайних ситуаціях.

Ще по 2 млн євро отримають Міжнародний комітет Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Допомога буде виділена з фонду надзвичайних ситуацій за кордоном МЗС Австрії.

"Ситуація по всій Україні погіршується систематичним і невпинним руйнуванням Росією життєво важливої інфраструктури. Австрія твердо стоїть на боці українського народу і з першого дня надає широку гуманітарну допомогу", - зазначили у Міністерстві.