Австрія виділила 10 млн євро гуманітарним організаціям, які допомогають українцям
Австрія виділила 10 млн євро гуманітарним організаціям в Україні та Молдові, які допомагають зокрема українським біженцям
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австрії.
Зазначається, що 6 млн євро отримає організація "Сусід в біді", яка надає екстрену допомогу людям, що її потребують, зокрема постачає питну воду, харчові продукти та надає притулок у надзвичайних ситуаціях.
Ще по 2 млн євро отримають Міжнародний комітет Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Допомога буде виділена з фонду надзвичайних ситуацій за кордоном МЗС Австрії.
"Ситуація по всій Україні погіршується систематичним і невпинним руйнуванням Росією життєво важливої інфраструктури. Австрія твердо стоїть на боці українського народу і з першого дня надає широку гуманітарну допомогу", - зазначили у Міністерстві.
- У п'ятницю, 14 червня, Європейський союз передав Україні 12 собак-саперів, які допоможуть військовим у пошуку мін, снарядів та вибухонебезпечних предметів.
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