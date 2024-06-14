Допомога армії: ЄС передав Україні 12 собак-саперів

Про це інформує Європейська Комісія в Польщі.

Згідно з повідомленням, церемонія передачі собак-саперів відбулась у прикордонному місті Польщі Новий Сонч.

У рамках проєкту Європейської Комісії, українська армія отримала 1 німецьку вівчарку та 11 бельгійських вівчарок.

"Це вже третя група талановитих тварин, яка врятувала життя багатьох людей завдяки своїй здатності знаходити та знешкоджувати снаряди, патрони, вибухонебезпечні предмети та радіоактивні матеріали", - йдеться у повідомленні.

Тренер собак був Станіслав Оржель.