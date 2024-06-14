Допомога армії: ЄС передав Україні 12 собак-саперів
У п'ятницю, 14 червня, Європейський союз передав Україні 12 собак-саперів, які допоможуть військовим у пошуку мін, снарядів та вибухонебезпечних предметів
Про це інформує Європейська Комісія в Польщі.
Згідно з повідомленням, церемонія передачі собак-саперів відбулась у прикордонному місті Польщі Новий Сонч.
У рамках проєкту Європейської Комісії, українська армія отримала 1 німецьку вівчарку та 11 бельгійських вівчарок.
"Це вже третя група талановитих тварин, яка врятувала життя багатьох людей завдяки своїй здатності знаходити та знешкоджувати снаряди, патрони, вибухонебезпечні предмети та радіоактивні матеріали", - йдеться у повідомленні.
Тренер собак був Станіслав Оржель.
- У листопаді минулого року повідомлялось, що, згідно з проєктом ЄС, до кінця 2025 року відбудеться три етапи передачі Україні собак-саперів.
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