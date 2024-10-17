"Багато аспектів і питань": Рютте прокоментував представлений Зеленським План перемоги
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що він і союзники беруть до відома український План перемоги, проте він містить "багато аспектів і питань"
Про це повідомляє Associated Press.
Так, за словами видання, генеральний секретар відмовився вітати План перемоги, сказавши лише, що він і союзники "беруть його до відома". Водночас він не сказав, коли Україна може приєднатися до НАТО, окрім того, що наполягав на тому, що вона стане членом.
"План має багато аспектів, багато політичних і військових питань, які нам дійсно потрібно обговорити з українцями, щоб зрозуміти, що за ним стоїть, побачити, що ми можемо зробити, а чого не можемо", - сказав Рютте.
Наразі, сказав Рютте, увага має бути зосереджена на допомозі Україні повертати більше територій та зміцнити свої позиції для "будь-яких майбутніх мирних переговорів".
- Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.72Продаж 45.39
- Актуальне
- Важливе