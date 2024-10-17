"Багато аспектів і питань": Рютте прокоментував представлений Зеленським План перемоги

Про це повідомляє Associated Press.

Так, за словами видання, генеральний секретар відмовився вітати План перемоги, сказавши лише, що він і союзники "беруть його до відома". Водночас він не сказав, коли Україна може приєднатися до НАТО, окрім того, що наполягав на тому, що вона стане членом.

"План має багато аспектів, багато політичних і військових питань, які нам дійсно потрібно обговорити з українцями, щоб зрозуміти, що за ним стоїть, побачити, що ми можемо зробити, а чого не можемо", - сказав Рютте.

Наразі, сказав Рютте, увага має бути зосереджена на допомозі Україні повертати більше територій та зміцнити свої позиції для "будь-яких майбутніх мирних переговорів".