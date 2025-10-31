Барселонська Саграда Фамілія стала найвищим храмом у світі

Про це пише The Guardian.

Згідно із заявою представників храму, шедевр архітектора Антоніо Гауді тепер підноситься над містом на висоту 162,91 метра. Це перевищує висоту шпиля Ульмського собору в Німеччині, який сягає 161,53 метра.

Саграда Фамілія офіційно не претендує на цей титул, однак цифри говорять самі за себе: тепер вона на 1,38 метра вища за храм в Баден-Вюртемберзі.

Центральна вежа, яку наразі добудовують, після завершення сягне 172 метрів. Це має статися протягом найближчих місяців. У четвер вранці кран підняв першу секцію вежі над навою храму.

Перший камінь Сагради Фамілії заклали ще у 1882 році, і сам Гауді не очікував, що побачить її завершення за життя — на момент його смерті була готова лише одна вежа.

За останні десятиліття темпи будівництва значно зросли, адже базиліка перетворилася на один із найвідоміших туристичних символів світу. Людей у всьому світі захоплює унікальна естетика Гауді, яка поєднує католицьку символіку з природними, органічними формами.

Кошти від продажу квитків ідуть на фінансування будівництва. Торік 4,9 мільйона відвідувачів заплатили за вхід.

Роботи над складними фасадами та внутрішнім оздобленням триватимуть ще кілька років. Повне завершення храму очікується приблизно через десятиліття, повідомили представники церкви.

Наступного року виповниться 100 років із дня смерті Антоніо Гауді, і храм планує провести низку заходів на честь його спадщини.