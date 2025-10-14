Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Сан-Франциско хочуть знищити один із головних символів міста

У Сан-Франциско хочуть знищити один із головних символів міста

Адріана Муллаянова
14 жовтня, 2025 вiвторок
21:08
Культура Сходинки та виступи скульптури зробили її меккою скейтбордингу в 1990-х роках

У Сан-Франциско триває дискусія щодо долі знаменитого фонтану Вайанкур — бетонної скульптури, яка колись викидала 30 тис. галонів води на хвилину біля затоки

Зміст

Про це повідомляє NY Times.

Місто пропонує замінити його на ландшафтний дизайн із зонами для пікніка та іншими зручностями, але ця пропозиція викликала суперечки серед істориків мистецтва, скейтбордистів і громадськості.

Фонтан, створений канадським скульптором Армандом Вайанкуром у 1960-х роках, часто називали "потворним" та "жорстоким" через його бетонну конструкцію. Архітектурний критик Аллан Темко охарактеризував його як "неймовірно потворний, жорстокий, претензійно простодушний і буквально прісний бетонний блок". Водночас він став культурним символом міста: його сходинки перетворилися на популярне місце для скейтбордингу, а стіна фонтану використовували для графіті та виступів.

"Це дивно та незвично. Це символ Сан-Франциско", — каже Тед Барроу, скейтбордист та історик мистецтва.

Міські звіти вказують, що фонтан більше не функціонує як водна споруда, його механічні та електричні системи застаріли, а ремонт оцінюють у майже $29 млн. Кет Андерсон, президент міської комісії, зазначила: "Коли вода текла, це було круто. Але він був спроєктований як фонтан, а тепер це вже не фонтан".

Арманд Вайанкур, 96-річний скульптор, наголошує на культурній цінності своєї роботи: "Я думаю, людям це подобається. Йому занедбали, але воно все ще живе". Він називає можливий демонтаж "ганьбою для міста Сан-Франциско".

Громадськість і експерти розділилися у думках: одні вважають фонтан небезпечним і технічно застарілим, інші бачать у ньому важливий символ сучасної архітектури та міської культури. "Те, що декому здається дивною скульптурою, звертається до кожного, хто коли-небудь відчував себе не вписаним у суспільство", — сказала Ліз Вейткус, виконавчий директор Docomomo US.

Міська комісія з питань мистецтв готується до голосування щодо майбутнього фонтану. Вайанкур, який зараз працює над новим проєктом із чорного граніту, впевнений, що його фонтан переживе його самого: "Вона дуже молода. Вона має простояти кілька сотень років".

  • 11 травня повідомлялося, що міська влада Сан-Франциско в межах програми "керованого алкоголю" щороку виділяє 5 мільйонів доларів на алкогольні напої для безхатьків: вони стверджують, що це запобігає підвищенню смертності.
  • 26 червня книгарня у Сан-Франциско вилучила книжки про Гаррі Поттера через антитрансгендерні погляди Джоан Роулінг.
