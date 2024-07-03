Байден ледь не заснув під час дебатів з Трампом: президент пояснив причину
Президент США Джо Байден зізнався, що його виступ під час президентських дебатів із Дональдом Трампом був не найкращим через зміну часових поясів після закордонних поїздок на початку червня
Про це пише Reuters.
Виступаючи на передвиборчому заході в Макліні, штат Вірджинія, Байден визнав, що дебати проти колишнього президента Дональда Трампа, його конкурента від Республіканської партії, пройшли не дуже добре.
"Я провів не найкращий вечір. Річ у тому, що я зробив дурницю. Я вирішив подорожувати світом кілька разів, пройшовши приблизно 100 часових поясів до дебатів. Не послухав свою команду, і коли повернувся, то ледь не заснув на сцені. Це не виправдання, це пояснення", - розповів американський президент.
Як пише Reuters, минулого місяця Байден відвідав Францію та Італію під час двох окремих поїздок протягом двох тижнів. Після саміту Великої Сімки в Італії він вночі вилетів до США, щоб взяти участь у зборі коштів в Лос-Анджелесі з колишнім президентом Бараком Обамою перед поверненням до Вашингтона наступного дня. Потім він провів шість днів у Кемп-Девіді, готуючись до дебатів 27 червня.
Офіційні особи Білого дому звинувачують у провальних дебатах застуду президента. Водночас під час збору коштів у вівторок Байден не згадав про хворобу.
До того ж нове опитування Reuters/Ipsos показало, що кожен третій демократ вважає, що після дебатів Байден повинен зняти свою кандидатуру, але жоден відомий демократ не впорається у протистоянні з Трампом краще за Байдена.
- Нагадаємо, 27 червня кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели перші дебати. Еспресо слідкував за подією у форматі текстового онлайну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.5 Купівля 40.5Продаж 40.98
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе