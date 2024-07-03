Байден ледь не заснув під час дебатів з Трампом: президент пояснив причину

Про це пише Reuters.

Виступаючи на передвиборчому заході в Макліні, штат Вірджинія, Байден визнав, що дебати проти колишнього президента Дональда Трампа, його конкурента від Республіканської партії, пройшли не дуже добре.

"Я провів не найкращий вечір. Річ у тому, що я зробив дурницю. Я вирішив подорожувати світом кілька разів, пройшовши приблизно 100 часових поясів до дебатів. Не послухав свою команду, і коли повернувся, то ледь не заснув на сцені. Це не виправдання, це пояснення", - розповів американський президент.

Як пише Reuters, минулого місяця Байден відвідав Францію та Італію під час двох окремих поїздок протягом двох тижнів. Після саміту Великої Сімки в Італії він вночі вилетів до США, щоб взяти участь у зборі коштів в Лос-Анджелесі з колишнім президентом Бараком Обамою перед поверненням до Вашингтона наступного дня. Потім він провів шість днів у Кемп-Девіді, готуючись до дебатів 27 червня.

Офіційні особи Білого дому звинувачують у провальних дебатах застуду президента. Водночас під час збору коштів у вівторок Байден не згадав про хворобу.

До того ж нове опитування Reuters/Ipsos показало, що кожен третій демократ вважає, що після дебатів Байден повинен зняти свою кандидатуру, але жоден відомий демократ не впорається у протистоянні з Трампом краще за Байдена.