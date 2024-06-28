Дебати Трампа і Байдена. Текстова онлайн-трансляція

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: щоразу, як Зеленський приїжджає в США, то щоразу $60 млрд везе з собою у кишені. Я б зробив те, щоб Зеленський і Путін порозумілись. Я цю війну закінчу, ще до того, як мене оберуть, як я вступлю на посаду.