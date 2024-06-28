Дебати Трампа і Байдена. Текстова онлайн-трансляція
Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп проводять сьогодні, 27 червня, перші дебати
Телеканал "Еспресо" демонструє дебати наживо - це пряма трансляція Голосу Америки, з перекладом українською мовою.
Дебати проходять без глядачів і триватимуть 90 хвилин. Уперше в історії вони відбуваються ще до національних партійних з'їздів. На вимогу Дональда Трампа, опоненти не матимуть жодних записів, а лише чисті аркуші та ручки. Як передає cbsnews.com, за Трампом буде останнє слово вечора, тоді як Байден повинен вибрати, хоче він трибуну праворуч чи ліворуч. Їхні мікрофони вимкнені, крім випадків, коли настане їхня черга говорити.
На сайті Еспресо.TV доступна текстова онлайн-трансляція
Байден визнає, що за його каденції інфляція призвела до значного підвищення цін. Проте сказав, що заслуговує на повагу, адже "зібрав все докупи" після пандемії коронавірусу.
Трамп не відповів прямо, чи підтримає він створення незалежної палестинської держави для припинення війни між Ізраїлем і ХАМАСом.
Відповідь Джо Байдена:
"Якщо подивитись, що Трамп робив для України. Цей чоловік сказав Путіну: "робіть, що хочете і як хочете".
Фото: Getty Images
Після обговорення американських ветеранів, ведучі запитали кандидатів щодо міжнародної політики
"Якби у нас був справжній президент, то Путін би ніколи не напав на Україну", - заявив Дональд Трамп.
Фото: Getty Images
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