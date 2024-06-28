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Дебати Трампа і Байдена. Текстова онлайн-трансляція

28 червня, 2024 п'ятниця
04:06
Світ Дебати Трампа і Байдена

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп проводять сьогодні, 27 червня, перші дебати

Зміст

Телеканал "Еспресо" демонструє дебати наживо - це пряма трансляція Голосу Америки, з перекладом українською мовою. 

Дебати проходять без глядачів і триватимуть 90 хвилин. Уперше в історії вони відбуваються ще до національних партійних з'їздів. На вимогу Дональда Трампа, опоненти не матимуть жодних записів, а лише чисті аркуші та ручки. Як передає cbsnews.com, за Трампом буде останнє слово вечора, тоді як Байден повинен вибрати, хоче він трибуну праворуч чи ліворуч. Їхні мікрофони вимкнені, крім випадків, коли настане їхня черга говорити.

На сайті Еспресо.TV доступна текстова онлайн-трансляція

Хронологія:
04:50
28 червня, 2024 п'ятниця
Трамп продовжує звинувачувати міграційну політику Байдена в насильницьких злочинах у США
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04:48

Байден визнає, що за його каденції інфляція призвела до значного підвищення цін. Проте сказав, що заслуговує на повагу, адже "зібрав все докупи" після пандемії коронавірусу.

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04:44
Сторони знову обговорюють внутрішню політику США
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04:43

Трамп не відповів прямо, чи підтримає він створення незалежної палестинської держави для припинення війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

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04:42
Байден: Трамп хоче, щоб США вийшли з НАТО. Але сила в наших альянсах. Ми б не могли уникнути великої війни в Європі, якби не наше союзництво
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04:39
Байден: Всі гроші, які ми передаємо Україні, - це та зброя, яку ми виробляємо тут. Ми використовуємо ці гроші, а Україна отримує лише зброю.
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04:37
Байден: Путін - військовий злочинець. Він вбив тисячі людей. Він не зупиниться на Україні
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04:35
Трамп: щоразу, як Зеленський приїжджає в США, то щоразу $60 млрд везе з собою у кишені. Я б зробив те, щоб Зеленський і Путін порозумілись. Я цю війну закінчу, ще до того, як мене оберуть, як я вступлю на посаду.
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04:35

Відповідь Джо Байдена:

"Якщо подивитись, що Трамп робив для України. Цей чоловік сказав Путіну: "робіть, що хочете і як хочете".

Джо Байден

Фото: Getty Images


 
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04:33

Після обговорення американських ветеранів, ведучі запитали кандидатів щодо міжнародної політики

"Якби у нас був справжній президент, то Путін би ніколи не напав на Україну", - заявив Дональд Трамп.

Дональд Трамп

Фото: Getty Images


 
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Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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