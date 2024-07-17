Байден розглядає реформування Верховного суду США після його рішення у справі про імунітет Трампа, - CNN
Президент США Джо Байден серйозно розглядає можливість запровадження серйозних реформ у Верховному суді щодо обмеження строків для 9 суддів, які зараз обіймають посади безстроково
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
Головною серед змін, які Байден планує публічно підтримати, є обмеження строків для дев’яти суддів, які зараз обіймають довічні призначення. Кажуть, що президент також готується підтримати кодекс етики суддів, який передбачатиме механізм примусу до його дотримання, який, зокрема, був відсутній у кодексі, прийнятому судом минулого року. Ліберальні законодавці та групи закликали до цих дій в останні роки.
Крім того, Байден розмірковує над тим, чи варто йому просувати поправку до конституції, яка б фактично скасувала історичне рішення суду, прийняте на початку цього місяця, яке надавало президентам імунітет на деякі дії, які вони вживали під час перебування на посаді.
Як повідомило CNN джерело, Байден сказав законодавцям, що, хоча він не хоче забігати наперед, серйозні реформи, ймовірно, попереду, і що він перебуває в процесі консультацій з конституційними юристами.
Якщо Конгрес ухвалить, ці зміни стануть одними з найбільших, які потрапили в суд за останні десятиліття, наголошує видання.
Реформи, які підтримує Байден, потребуватимуть схвалення Конгресу, а конституційна поправка потребуватиме ратифікації 38 штатами.
- 1 липня, Верховний суд США постановив, що експрезидент США Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
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