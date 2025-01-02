Байден: Силовики вивчають можливість зв'язку між терактами в Новому Орелані та Лас-Вегасі

Про це заявив під час спеціального звернення президент США Джо Байден, передає Укрінформ.

"Правоохоронці та розвідувальне співтовариство розслідують це (вибух автомобіля Cybertruck біля готелю Трампа в Лас-Вегасі – ред.), в тому числі будь-який можливий зв’язок з атакою в Новому Орлеані",- сказав він.

Президент зазначив, що теракт в Лас-Вегасі перебуває на початковій стадії розслідування. У той час, як у Новому Орлеані, в машині нападника вже був знайдений прапор ІД. Крім того, сам терорист зробив записи в соцмережах за кілька годин до того, як поїхав убивати людей. На місці теракту була виявлена вибухівка.

Байден зазначив, що правоохоронці продовжують шукати будь-які зв’язки терористів або їхніх поплічників. За його словами, поки що зарано робити будь-які висновки по обох нападах.

Президент додав, що ФБР проводить розслідування, щоб "визначити, що сталося, чому так сталося, і чи існує будь-яка активна загроза громадській безпеці".