Байден: Силовики вивчають можливість зв'язку між терактами в Новому Орелані та Лас-Вегасі
Правоохоронні органи та розвідки США досліджують можливий зв’язок між смертельними терактами, що сталися у Лас-Вегасі, де вибухнув автомобіль Tesla, а також у Новому Орлеані, де нападник в’їхав у натовп
Про це заявив під час спеціального звернення президент США Джо Байден, передає Укрінформ.
"Правоохоронці та розвідувальне співтовариство розслідують це (вибух автомобіля Cybertruck біля готелю Трампа в Лас-Вегасі – ред.), в тому числі будь-який можливий зв’язок з атакою в Новому Орлеані",- сказав він.
Президент зазначив, що теракт в Лас-Вегасі перебуває на початковій стадії розслідування. У той час, як у Новому Орлеані, в машині нападника вже був знайдений прапор ІД. Крім того, сам терорист зробив записи в соцмережах за кілька годин до того, як поїхав убивати людей. На місці теракту була виявлена вибухівка.
Байден зазначив, що правоохоронці продовжують шукати будь-які зв’язки терористів або їхніх поплічників. За його словами, поки що зарано робити будь-які висновки по обох нападах.
Президент додав, що ФБР проводить розслідування, щоб "визначити, що сталося, чому так сталося, і чи існує будь-яка активна загроза громадській безпеці".
- 1 січня біля входу в Trump International Hotel and Tower в американському Лас-Вегасі вибухнула автівка Tesla Cybertruck, яку виготовляє компанія, що належить Ілону Маску. Відомо про одного загиблого та сімох поранених.
- Того ж дня в американському Новому Орлеані авто в'їхало в натовп. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинули, ще понад 35 – отримали поранення. Водій також влаштував перестрілку з поліцейськими.
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