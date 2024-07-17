Байден сказав, за якої умови він може вийти з президентських перегонів
Президент Сполучених Штатів До Байден заявив, що готовий вийти з президентських перемовин, якщо він матиме серйозні проблеми зі здоров'ям
Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.
Зазначається, що Байден готовий покинути президентські перегони, тільки якщо лікар скаже йому, що він має справу з серйозною медичною проблемою.
"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось - лікарі - прийшли й сказали, що у вас така проблема", - відповів президент США.
- Як писав 7 липня портал Axios, аби уникнути програшу Демпартії на президентських виборах, авторитетні члени цієї політсили в обох палатах американського парламенту домовилися до наступної неділі, 14 липня 2024 року, почати спільну акцію з метою переконати Джо Байдена відмовитися від подальшої участі у виборчих перегонах.
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