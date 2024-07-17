Байден сказав, за якої умови він може вийти з президентських перегонів

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

Зазначається, що Байден готовий покинути президентські перегони, тільки якщо лікар скаже йому, що він має справу з серйозною медичною проблемою.

"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось - лікарі - прийшли й сказали, що у вас така проблема", - відповів президент США.