Байден вважає, що перемир'я в Газі може настати хоч завтра, якщо ХАМАС погодиться звільнити заручників

Про це пише CNN.

"Як я вже казав, це залежить від ХАМАСу - якби вони хотіли це зробити, ми могли б припинити це завтра. І припинення вогню почнеться завтра", - сказав Байден під час збору коштів у Сіетлі в суботу.

Цієї п'ятниці також відбулася зустріч родичів заручників з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном і координатором з питань Близького Сходу Бретом МакГерком.

Сім'ї висловили своє розчарування через чергову паузу в переговорах між ХАМАСом та Ізраїлем.

CNN зазначає, що цього тижня переговори між ісламістським рухом та Тель-Авівом знову "застрягли". ХАМАС заявив, що відмова Ізраїля від плану щодо припинення вогню повернула діалог про звільнення заручників на "початкову стадію". Зокрема представники бойовиків звинуватили голову ізраїльського уряду Беньяміна Нетаньягу в тому, що він перешкоджає діалогу, аби використати його як прикриття для нападу на Рафах.