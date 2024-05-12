Байден вважає, що перемир'я в Газі може настати хоч завтра, якщо ХАМАС погодиться звільнити заручників
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що припинення вогню в Газі може настати хоч завтра, якщо терористи ХАМАСу погодяться на звільнення заручників
Про це пише CNN.
"Як я вже казав, це залежить від ХАМАСу - якби вони хотіли це зробити, ми могли б припинити це завтра. І припинення вогню почнеться завтра", - сказав Байден під час збору коштів у Сіетлі в суботу.
Цієї п'ятниці також відбулася зустріч родичів заручників з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном і координатором з питань Близького Сходу Бретом МакГерком.
Сім'ї висловили своє розчарування через чергову паузу в переговорах між ХАМАСом та Ізраїлем.
CNN зазначає, що цього тижня переговори між ісламістським рухом та Тель-Авівом знову "застрягли". ХАМАС заявив, що відмова Ізраїля від плану щодо припинення вогню повернула діалог про звільнення заручників на "початкову стадію". Зокрема представники бойовиків звинуватили голову ізраїльського уряду Беньяміна Нетаньягу в тому, що він перешкоджає діалогу, аби використати його як прикриття для нападу на Рафах.
- Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
- Уже 9 травня кабінет міністрів з питань безпеки проголосував за розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху попри ризик перетнути червону лінію Байдена.
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