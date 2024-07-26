Байден зустрівся з Нетаньягу в Білому домі

Про це Беньямін Нетаньягу повідомив у соцмережі X.

Як зазначили в адміністрації США, головною темою під час зустрічі була можливість укладання угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, - додало видання The Times of Israel.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу сказав, що це були важкі переговори. проте "є рамки для угоди".

"Тепер нам потрібно подолати остаточні розбіжності та укласти угоду, щоб ми всі могли рухатися вперед", - сказав Міллер.

Після двосторонньої зустрічі Байден і Нетаньягу провели зустріч з родинами американських заручників, яких утримує ХАМАС.