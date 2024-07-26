Байден зустрівся з Нетаньягу в Білому домі
У четвер, 25 липня, президент США Джо Байден зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті Білого дому
Про це Беньямін Нетаньягу повідомив у соцмережі X.
Як зазначили в адміністрації США, головною темою під час зустрічі була можливість укладання угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників, - додало видання The Times of Israel.
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу сказав, що це були важкі переговори. проте "є рамки для угоди".
"Тепер нам потрібно подолати остаточні розбіжності та укласти угоду, щоб ми всі могли рухатися вперед", - сказав Міллер.
Після двосторонньої зустрічі Байден і Нетаньягу провели зустріч з родинами американських заручників, яких утримує ХАМАС.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який перебуває з візитом у США, 24 липня виступив із промовою у Конгресі США: говорив про війну в Газі, відповів на звинувачення у геноциді, подякував президенту США Джо Байдену та експрезиденту Дональду Трампу
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