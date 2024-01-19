Бельгія приєднається до системи створення європейських винищувачів FCAS

Про це повідомила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер, передає Euractiv.

"Бельгія буде готова підтвердити статус спостерігача у програмі FCAS за кілька тижнів і об’єднатися з Францією, Німеччиною та Іспанією", – заявила міністерка.

Країна-спостерігач не бере участі в ухваленні рішень, але залучена до обміну інформацією, що допомагає підготуватися до подальшої співпраці з партнерами.

За пів року Бельгія може стати повноцінним учасником програми, проте має право не робити цього.

"Для Бельгії участь у програмі FCAS принесе користь економіці національної аерокосмічної промисловості завдяки довгостроковій видимості замовлень і виробництва, а також розвитку досвіду в галузі", - сказала Дедондер.

Довідково. Програма Future Combat Air System (FCAS) – це європейська програма розробки винищувачів, над якою працюють французька Dassault Aviation, німецька Airbus та іспанська Indra Sistemas. Її називають одним з найбільших спільних проєктів в оборонній сфері на європейському континенті.

Майбутні винищувачі розраховують підняти у небо у 2040 році, щоб замінювати ними старіші Rafale та Eurofighter Typhoons.

Німеччина і Франція почали працювати над програмою з 2017 року, Іспанія приєдналася у 2020 році.