Бельгія приєднається до системи створення європейських винищувачів FCAS
За кілька тижнів Бельгія приєднається до європейської програми розробки винищувачів нового покоління Future Combat Air System (FCAS) як країна-спостерігач
Про це повідомила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер, передає Euractiv.
"Бельгія буде готова підтвердити статус спостерігача у програмі FCAS за кілька тижнів і об’єднатися з Францією, Німеччиною та Іспанією", – заявила міністерка.
Країна-спостерігач не бере участі в ухваленні рішень, але залучена до обміну інформацією, що допомагає підготуватися до подальшої співпраці з партнерами.
За пів року Бельгія може стати повноцінним учасником програми, проте має право не робити цього.
"Для Бельгії участь у програмі FCAS принесе користь економіці національної аерокосмічної промисловості завдяки довгостроковій видимості замовлень і виробництва, а також розвитку досвіду в галузі", - сказала Дедондер.
Довідково. Програма Future Combat Air System (FCAS) – це європейська програма розробки винищувачів, над якою працюють французька Dassault Aviation, німецька Airbus та іспанська Indra Sistemas. Її називають одним з найбільших спільних проєктів в оборонній сфері на європейському континенті.
Майбутні винищувачі розраховують підняти у небо у 2040 році, щоб замінювати ними старіші Rafale та Eurofighter Typhoons.
Німеччина і Франція почали працювати над програмою з 2017 року, Іспанія приєдналася у 2020 році.
- Проект Airbus під назвою Future Combat Air System (FCAS) повинен замінити у ВПС Німеччини старі моделі винищувачів Eurofighter і Tornado, а також замінити американські F-16 у ВПС Іспанії..
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