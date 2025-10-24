Берлін прагне захистити німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій США, - Reuters
Берлін просить звільнити німецький підрозділ російської компанії "Роснефть" від дії американських санкцій після того, як банки заявили, що обмеження можуть завадити їм співпрацювати з місцевим енергопостачальником
Про це повідомляє Reuters із повиланням на джерело, знайоме із урядовими обговореннями.
Зазначається, що німецький бізнес "Роснефти" перебуває під контролем влади ФРН, однак юридично залишається у власності РФ. Підрозділ є ключовим постачальником, що транспортує та переробляє нафту для автозаправних станцій і деяких аеропортів Німеччини.
До німецьких активів "Роснефти" входять частки у нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo та Bayernoil. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році цей бізнес було передано під державне управління Німеччини, що стало частиною заходів для зменшення енергетичної залежності від Москви.
Представник міністерства економіки Німеччини заявив, що санкції США не повинні поширюватися на німецький бізнес "Роснефти", оскільки він був відокремлений від російської материнської компанії і перебуває під німецьким контролем.
- Нагадаємо, у середу, 22 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.
