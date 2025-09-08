Бессент каже, що США готові обвалити російську економіку, але потрібна участь Європи
Американський міністр фінансів Скотт Бессент наголосив на готовності США посилити тиск на РФ, аби обвалити її економіку, але для цього також потрібна підтримка Європи
Про це він сказав NBC News.
За словами Бессента, Штати готові співпрацювати з європейцями, аби запровадити більше санкцій проти держав-покупців російської нафти, аби обвалити економіку Москви.
"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери слідували за нами. Зараз ми перебуваємо в гонці: як довго українські військові можуть протриматися, і як довго може витримати російська економіка", – заявив він.
Міністр фінансів наголосив: якщо Вашингтон та ЄС зможуть втрутитися та запровадити більше відповідних санкцій – "російська економіка буде в повному колапсі, і це посадить президента (Росії) Путіна за стіл (перемовин, – ред.)".
- 7 вересня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії.
