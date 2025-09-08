Бессент каже, що США готові обвалити російську економіку, але потрібна участь Європи

Про це він сказав NBC News.

За словами Бессента, Штати готові співпрацювати з європейцями, аби запровадити більше санкцій проти держав-покупців російської нафти, аби обвалити економіку Москви.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери слідували за нами. Зараз ми перебуваємо в гонці: як довго українські військові можуть протриматися, і як довго може витримати російська економіка", – заявив він.

Міністр фінансів наголосив: якщо Вашингтон та ЄС зможуть втрутитися та запровадити більше відповідних санкцій – "російська економіка буде в повному колапсі, і це посадить президента (Росії) Путіна за стіл (перемовин, – ред.)".