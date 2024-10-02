Без США Україні практично неможливо виграти війну, - Яценюк

Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми можемо опинитися в новій реальності після 20 січня, коли відбудеться інавгурація американського президента. Але без Сполучених Штатів Америки цю війну нам буде вкрай складно виграти, практично неможливо. Тому єдність Європи і США — обов’язкова умова для нашого виграшу в цій війні", - зазначив він.

Україна може отримувати підтримку від США, маючи лише двопартійну підтримку, зауважив Яценюк.

"Якби не республіканські голоси в Конгресі, Україна б не отримала пакет допомоги розміром майже 61 мільярд доларів. Є крило праворадикальних, так званих MAGA-республіканців, які не підтримують Україну. Але значна частина республіканської партії, яка асоціюється з Рейганом, підтримує Україну. Коли ми кажемо про президентські вибори в США, то не можна забувати, що в цей момент будуть не тільки вибори президента, а й вибори до Палати представників і до Сенату. А без Сенату і Палати представників неможливо прийняти жодного рішення про допомогу Україні. Станом на сьогоднішній день ми маємо рівень допомоги до завершення мандату президента Байдена. На зустрічі з президентом Зеленським він чітко заявив, що дав вказівку Пентагону завершити виділення всіх ресурсів, які вже були проголосовані для підтримки України", - сказав він.

План, який запропонував кандидат у віце-президенти США Джей Ді Венс, абсолютно неприйнятний для України. Це шлях до капітуляції України, додав Яценюк.



"Хто буде президентом США, не знає ніхто, це визначить американський народ. Але Джей Ді Венс є кандидатом від колишнього президента Дональда Трампа. Цей шлях не є прийнятним для України. Добре, що Зеленський зміг зустрітися з президентом Байденом, з віце-президентом Камалою Гарріс і з колишнім президентом Трампом. Принаймні це не дає можливість жодному політичному табору звинувачувати Україну у втручанні у вибори або в тому, що ми співпрацюємо тільки з однією політичною силою", - резюмував він.