Білий дім обмежив доступ журналістів до низки кабінетів

Про це повідомляє Reuters.

Новий меморандум Ради нацбезпеки забороняє журналістам відвідувати кімнату 140, відому як "Upper Press", без попереднього запису. У документі зазначено, що це потрібно для захисту потенційно чутливої інформації.

У Раді нацбезпеки пояснили, що це рішення ухвалили для захисту конфіденційних матеріалів, якими тепер регулярно оперують співробітники комунікаційного відділу Білого дому після змін у структурі ради.

Раніше журналісти могли вільно заходити до кімнати 140, яка розташована за кілька метрів від Овального кабінету, щоб поспілкуватися з Левітт, її заступником Стівеном Чунгом або іншими посадовцями.

Асоціація кореспондентів Білого дому, яка представляє журналістів, що висвітлюють роботу адміністрації, заявила, що нові обмеження ускладнять можливість ставити запитання посадовцям, забезпечувати відкритість та контролювати дії уряду.

Цей крок Білого дому став продовженням обмежень, запроваджених цього місяця у Пентагоні, де десятки журналістів були змушені залишити свої робочі місця та повернути перепустки після відмови підписати нові правила доступу.

Нові вимоги відомства передбачають, що журналісти повинні погодитися з умовами, за якими їх можуть визнати "загрозою безпеці" та позбавити акредитації, якщо вони спробують отримати від співробітників відомства конфіденційну або навіть певну відкриту інформацію.

Раніше адміністрація Дональда Трампа виключила Reuters, Associated Press і Bloomberg із постійного пулу журналістів, які висвітлюють діяльність президента, дозволяючи їм працювати лише епізодично.