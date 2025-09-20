Пентагон вимагає, щоб акредитовані журналісти погоджували матеріали перед публікацією

Про це повідомляє The New York Times.

Як йдеться у 17-сторінковому меморандумі, розісланому представниками ЗМІ 19 вересня, відомство "залишається відданим принципам прозорості для сприяння підзвітності та довірі громадськості", однак "інформація повинна бути схвалена для оприлюднення відповідним уповноваженим посадовцем перед її оприлюдненням, навіть якщо вона не є секретною".

Крім того, нові правила обмежують пересування журналістів всередині Пентагону, оголошуючи значні ділянки будівлі "забороненими для відвідування без супроводу" для приблизно 90 акредитованих представників ЗМІ. Раніше журналісти мали відносно вільний доступ до більшої частини будівлі та її коридорів.

Національний прес-клуб вже назвав цю політику "прямим нападом на незалежну журналістику" і закликав до її негайного скасування. Критики стверджують, що такі обмеження можуть суттєво зменшити потік інформації про американські збройні сили до громадськості, що підриває принципи демократії та підзвітності.

Шон Парнелл, головний речник Пентагону, заявив, що ці правила "вже відповідають правилам усіх інших військових баз у країні", додавши, що це "основні, здорові правила для захисту конфіденційної інформації".