У США припинили трансляцію шоу Джиммі Кіммела через коментар про Чарлі Кірка

У США припинили трансляцію шоу Джиммі Кіммела через коментар про Чарлі Кірка

Дар'я Тарасова
18 вересня, 2025 четвер
10:27
Світ Джиммі Кіммел

Телеканал ABC, що належить Walt Disney, заявив 17 вересня, що припиняє трансляцію шоу Jimmy Kimmel Live після того, як Disney отримала погрози від голови американського регулятора в сфері комунікацій за згадку ведучим про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка



Про це пише Reuters.

У середу, 17 вересня, телеканал ABC, що належить Walt Disney, заявив, що припиняє ефір шоу Jimmy Kimmel Live. Це сталося після того, як Disney отримала погрози від голови головного американського регулятора в сфері комунікацій за згадку ведучим Джиммі Кіммелом в ефірі програми про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка.

Президент США Дональд Трамп, який неодноразово тиснув на мовників, щоб ті припинили трансляцію контенту, який він вважає небажаним, привітав цю новину в дописі в соціальних мережах. Кілька законодавців-демократів розкритикували це рішення, заявивши, що воно ставить під загрозу свободу слова.

Призупинення шоу Кіммела стало останнім заходом, вжитим проти медіадіячів, науковців, вчителів та корпоративних співробітників через їхні зауваження про Кірка після його вбивства. Лідери республіканців та консервативні коментатори попередили американців шанобливо оплакувати Кірка. В іншому разі вони пригрозили наслідками, а деяких людей звільнили або відсторонили від роботи після обговорення вбивства в інтернеті.

Кіммел, який часто критикував Трампа у своєму нічному комедійному шоу, викликав критику за свої зауваження щодо вбивства у своєму монолозі в понеділок, 15 вересня.

"Ми досягли нових мінімумів минулими вихідними, коли банда MAGA відчайдушно намагалася описати цього хлопця, який убив Чарлі Кірка, як кого завгодно, лише не одного з них, і робила все можливе, щоб заробити на цьому політичні очки", – сказав Кіммел.

Кірк, відомий своїми правими поглядами та запеклим стилем дебатів, був поранений кулею в шию під час виступу в університеті Юти тиждень тому. 22-річному підозрюваному висунуто звинувачення у його вбивстві, а його точний мотив залишається незрозумілим.

Коментарі Кіммела призвели до реакції голови Федеральної комісії зв'язку Брендана Карра, який закликав місцевих мовників припинити трансляцію Jimmy Kimmel Live на ABC. Карр припустив, що комісія може розпочати розслідування, і що мовники можуть бути оштрафовані або позбавлені ліцензій.

"Зараз це дуже, дуже серйозна проблема для Disney. Ми можемо зробити це легким або важким шляхом. Disney потребує певних змін, але окремим ліцензованим станціям, які беруть їхній контент, час виступити та сказати, що це сміття, яке, на нашу думку, не служить потребам наших місцевих громад у майбутньому, – сказав Карр в інтерв'ю для подкасту з консервативним коментатором Бенні Джонсоном, яке вийшло в ефір у середу.

Після виступу Карра Nexstar Media Group заявила, що припинить трансляцію шоу на своїх 32 філіях ABC, посилаючись на коментарі Кіммела. Невдовзі після того, як Nexstar оголосила про своє рішення, ABC, яка володіє ліцензіями FCC для місцевих мовних афілійованих компаній, що належать їй, також поінформувала, що Кіммела буде знято з ефіру.

  • У середу, 10 вересня, у Сполучених Штатах Америки під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Він помер після того, як його доставили до лікарні у критичному стані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв знайти причетних до вбивства
