У США під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка

Про це повідомляють BBC та NBC News.

Інцидент стався під час заходу в університеті шату Юта. Повідомляється, що постріли пролунали приблизно за 20 хвилин після початку заходу.

Речник університету заявив, що Кірк був єдиною людиною, в яку потрапили постріли. Згодом з'явилася інформація, що активіст перебуває у лікарні.

Реакція Трампа

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social закликав " молитися за Чарлі Кірка".

"Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого було поранено пострілом. Чудова людина від початку й до кінця. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ЙОГО!", - написав Трамп.

фото: Скріншот

Реакція Джей Ді Венса

Також на інцидент відреагував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Помоліться за Чарлі Кірка, по-справжньому хорошу людину і молодого батька", - написав у соцмережі X віцепрезидент США.

Say a prayer for Charlie Kirk, a genuinely good guy and a young father. — JD Vance (@JDVance) September 10, 2025

Генпрокурорка США Пем Бонда поінформувала, що агенти ФБР вже прямують на місце інциденту. Директор ФБР Каша Патель додав, що відомство уважно стежить за повідомленнями про стрілянину за участю Кірка.

Затримання підозрюваного

Невдовзі після інциденту правоохоронці кампусу поінформували, що підозрюваного у стрілянині затримали.

Що відомо про Чарлі Кірка?

За інформацією BBC, Кірк – консервативний коментатор і ведучий подкастів. Він найбільш відомий як засновник Turning Point USA, некомерційної організації, яка прагне поширювати консервативні ідеї серед студентів у кампусах США. У нього 5,2 мільйона підписників у соцмережі X та 7,3 мільйона підписників у TikTok.

Кірк є палким прихильником Дональда Трампа.