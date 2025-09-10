У США під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка
У середу, 10 вересня, у Сполучених Штатах Америки під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка
Про це повідомляють BBC та NBC News.
Інцидент стався під час заходу в університеті шату Юта. Повідомляється, що постріли пролунали приблизно за 20 хвилин після початку заходу.
Речник університету заявив, що Кірк був єдиною людиною, в яку потрапили постріли. Згодом з'явилася інформація, що активіст перебуває у лікарні.
Реакція Трампа
Президент Сполучених штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social закликав " молитися за Чарлі Кірка".
"Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого було поранено пострілом. Чудова людина від початку й до кінця. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ЙОГО!", - написав Трамп.
фото: Скріншот
Реакція Джей Ді Венса
Також на інцидент відреагував віцепрезидент США Джей Ді Венс.
"Помоліться за Чарлі Кірка, по-справжньому хорошу людину і молодого батька", - написав у соцмережі X віцепрезидент США.
Генпрокурорка США Пем Бонда поінформувала, що агенти ФБР вже прямують на місце інциденту. Директор ФБР Каша Патель додав, що відомство уважно стежить за повідомленнями про стрілянину за участю Кірка.
Затримання підозрюваного
Невдовзі після інциденту правоохоронці кампусу поінформували, що підозрюваного у стрілянині затримали.
Що відомо про Чарлі Кірка?
За інформацією BBC, Кірк – консервативний коментатор і ведучий подкастів. Він найбільш відомий як засновник Turning Point USA, некомерційної організації, яка прагне поширювати консервативні ідеї серед студентів у кампусах США. У нього 5,2 мільйона підписників у соцмережі X та 7,3 мільйона підписників у TikTok.
Кірк є палким прихильником Дональда Трампа.
- У середу, 27 серпня, в Міннеаполісі стрілок відкрив вогонь через вікна церкви в католицькій школі. Внаслідок стрілянини загинуло двоє дітей, ще 17 людей поранено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе