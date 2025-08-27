У США сталася стрілянина у католицькій школі: двоє дітей загинули, 17 людей поранено

Про це повідомляє ABC News.

Близько 8:30 ранку в Міннеаполісі, США сталася масова стрілянина. За словами начальника поліції міста, нападник відкрив вогонь з гвинтівки через вікна церкви школи Annunciation Catholic School, цілеспрямовано стріляючи по дітях і прихожанах.

У результаті було вбито двох дітей, 8 та 10 років, ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення. Двоє дітей наразі перебувають у критичному стані.

У поліції зазначили, що під час нападу було здійснено десятки пострілів.Чоловік, якому орієнтовно 20 років, був озброєний трьома видами зброї: гвинтівкою, дробовиком і пістолетом. Є підозра, що він використав усю наявну зброю. На місці також знайшли можливу димову шашку. Зловмисник загинув на місці, ймовірно, вчинивши самогубство.

Наразі правоохоронці аналізують особисті речі та записи стрільця з метою встановлення мотивів злочину. Також розслідується його активність у соціальних мережах. За даними ABC News, на YouTube зранку того ж дня було опубліковано відео, де невідомий гортає блокнот із численними записами, малюнками зброї та схематичними зображеннями церкви.

У зв’язку з трагедією президент США Дональд Трамп розпорядився приспустити державні прапори по всій території країни до неділі.