Підліток влаштував стрілянину на Таймс-сквер у Нью-Йорку

Про це повідомляє New York Post.

Як поінформували у поліції, перестрілка спалахнула під час суперечки між двома людьми близько 01:20 за місцевим часом.

На відео в соцмережах видно, як люди тікають з місця події, а поліція оточує автомобіль і надає допомогу пораненим.

???? BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



For licensing email [email protected] pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025

Повідомляється, що внаслідок інциденту постраждала 18-річна дівчина – у неї поранення в шию. Ще двоє чоловіків 19 і 65 років дістали вогнепальні поранення ніг. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

фото: nypost

На місці події правоохоронці затримали 17-річного підозрюваного стрілка та вилучили вогнепальну зброю.