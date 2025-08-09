Підліток влаштував стрілянину на Таймс-сквер у Нью-Йорку
У суботу, 9 серпня, на Таймс-сквер у Нью-Йорку 17-річний юнак влаштував стрілянину, унаслідок чого троє людей дістали поранення
Про це повідомляє New York Post.
Як поінформували у поліції, перестрілка спалахнула під час суперечки між двома людьми близько 01:20 за місцевим часом.
На відео в соцмережах видно, як люди тікають з місця події, а поліція оточує автомобіль і надає допомогу пораненим.
Повідомляється, що внаслідок інциденту постраждала 18-річна дівчина – у неї поранення в шию. Ще двоє чоловіків 19 і 65 років дістали вогнепальні поранення ніг. Усіх постраждалих доправили до лікарні.
фото: nypost
На місці події правоохоронці затримали 17-річного підозрюваного стрілка та вилучили вогнепальну зброю.
- У середу, 6 серпня, на військовій базі Форт-Стюарт в американському штаті Джорджія сталася стрілянина, внаслідок якої поранення дістали п’ятеро військовослужбовців.
